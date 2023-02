Programação oficial do Carnaval 2023 de Floripa conta com mais de 400 horas de festas com diversas atrações

Confira como ficarão os blocos, transporte coletivo , trânsito e segurança pública na capital catarinense. A Prefeitura de Florianópolis divulgou a programação oficial do Carnaval Floripa 2023 que irão marcar o feriado. A Secretaria do Turismo, Cultura e Esporte, entregará para o público mais de 400 horas de festas com diversas atrações.

Segundo o prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, o carnaval deste ano promete ser o melhor de todos os tempos. “Será excepcionalmente bonito. O carnaval de rua está sendo preparado para ser o melhor de todos os tempos, não apenas no centro da cidade, mas também em cerca de 19 bairros da cidade, que receberão apoio e estrutura da Prefeitura”.

Além disso, a Prefeitura mostrou preocupação com a limpeza da cidade após o evento. “Após a folia dos blocos de rua, a população terá a cidade cheirosa no dia seguinte, graças à limpeza e manutenção, na região central e dos blocos de bairros, feita com hidrojato, realizada pela secretaria de Limpeza e Manutenção Urbana”, destacou o secretário Ed Pereira, à frente da pasta de Turismo, Cultura e Esporte.

Ainda em fala, o secretário disse que são esperadas mais de 200 mil pessoas e que, faltando 12 dias para o desfile da Passarela Nego Quirido, 70% dos ingressos já foram vendidos. O público que irá prestigiar o desfile na Passarela do Samba poderá escolher entre as frisas, camarotes, camarotes open bar e open food e arquibancadas.

Transporte Coletivo

Sobre o transporte, o prefeito de Florianópolis decretou que a segunda-feira (20) será ponto facultativo e que terá transporte público com horário de sábado. Já no sábado (18), o transporte coletivo funcionará com horários de dia de semana. Além disso, foi anunciado que no sábado de carnaval 16 mil horários de ônibus serão adicionados para que a população não tenha problema com a locomoção.

Mobilidade Urbana

Com o fechamento da Av. Governador Gustavo Richard, o superintendente de Transportes e Mobilidade, Valci Brasil, relatou que, no sábado (18), a partir das 18h a ponte Hercílio Luz será exclusiva para a passagem de ônibus, no sentido continente-centro, até a meia-noite.

Segurança Pública

O secretário Municipal de Segurança Pública, Araújo Gomes, contou que a segurança pública estará presente em todos os eventos de grande, médio e pequeno porte, e que a Guarda Municipal também estará nas ruas, assegurando o bem estar da população e dos visitantes.

Programação do Carnaval

A programação do Carnaval começou neste domingo com o concurso que elegeu a Rainha do Carnaval 2023, que aconteceu na Passarela Nego Quirido, das 19h à 00h, com show nacional e o intérprete Tinga, da Vila Isabel.

No final de semana seguinte, na sexta-feira (10), a folia será oficialmente aberta pela festa Berbigão do Boca, no Largo da Alfândega, com 12h de curtição. No sábado (11), os Blocos Ponte que Pariu, Da Cumadre Zuma e Quesh Ketchup farão a alegria da galera no Parque da Luz, Rio Tavares e Centro, respectivamente.

Além deles, os blocos Desfile Uim Lagoa, Enterro da Tristeza, Unidos do Norte Da Ilha, Carnaval Santo Antônio – Avante, Bloco da Inclusão – ACIC, Bloco dos Sujos, Blocos Afro Floripa, Balança Mais Não Cai, União da Ilha de SC e outras 41 festividades que estarão ocorrendo de forma gratuita, até o dia 21 de fevereiro.

Carnaval na Passarela Nego Quirido

O tradicional desfile das escolas de samba do Grupo Especial da Grande Florianópolis ocorrerá no próximo dia 18, das 17h às 5h25, na Passarela do Samba Nego Quirido, onde se apresentarão, consecutivamente, as escolas Jardim das Palmeiras (São José), Império Vermelho e Branco (Pantanal), Acadêmicos Sul da Ilha (Tapera), Nação Guarani (Palhoça), União da Ilha da Magia, (Lagoa da Conceição), Protegidos da Princesa (Centro), Dascuia (Centro), Consulado do Samba (Saco dos Limões), Unidos da Coloninha (Coloninha), e Copa Lord (Centro). Os grupos terão 1h10m para se apresentar e atravessar a avenida.

Para o público em geral, os portões estarão abertos às 16h, e os camarotes coletivos às 19h. Os ingressos para assistir aos desfiles podem ser comprados no site oficial da Blueticket e no ponto de vendas localizado na Passarela Nego Quirido, em horário comercial (segunda a sábado, das 9h às 18h).

Arena Carnaval Brahma Floripa

Mais uma das atrações do carnaval 2023 da Capital é a Arena Carnaval Brahma Floripa. Como patrocinadora da maior festa de Florianópolis, a Brahma, organizou 3 dias de festa (18 a 20 de fevereiro), com shows nacionais de Kevin o Chris, Grupo Clareou, Pixote, Jammil e Pocah. O espaço terá acesso gratuito à área da pista para o público em geral e entrada paga para o camarote open-bar. Também estão programados concursos nos blocos da área privada da festa.

Mais detalhes sobre a Programação de Carnaval podem ser conferidos no site da PMF.

