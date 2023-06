PROIEZIONE STAMPA | 8 giugno ore 10,30 al cinema Plaza (Napoli)

“C’è di nuovo la valigia sul letto” di E.Tartaglia, con B.Izzo, M.Casagrande, V.Mazza

Dopo le rocambolesche e divertentissime disavventure in “La valigia sul letto”, la sgangherata banda di antieroi composta da Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande e Francesco Procopio, torna al cinema dall’8 giugno in “C’è di nuovo la valigia sul letto”, con la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo.

Scritto e diretto dallo stesso Tartaglia, il film è ambientato in Cilento e racconta la nuova missione impossibile di Achille il “vuttazziello intofato”, Brigida “‘a purpetta”, l’inafferrabile “Antimo fuggente”, tra risate e sentimenti. Dopo 10 anni dal precedente capitolo, si imbatteranno in una emergenza nazionale che li vedrà affrontare i servizi segreti, la criminalità organizzata e una montagna di denaro.



Prodotto da La Valigia Film in associazionecon Giallo Limone Movie di Raffaella Nappo e Run Film, con il contributo della Fondazione Campania Film Commission, è distribuito nelle sale da Medusa e successivamente sulle reti televisive Mediaset.

Completano il cast Gianni Parisi, Mario Porfito, Massimo De Matteo, Franco Pinelli, Anna Teresa Rossini, Stefano Sarcinelli, Nuvoletta Lucarelli, Helen Tesfazghi, chef Gennaro Esposito,nei panni si sé stesso,eper la prima volta sullo schermo Marco Tartaglia.

Nella colonna sonora è presente anche il brano “Parlammene dimmane” di Gigi D’Alessio.

SINOSSI. Convocati in una riunione super confidenziale, i massimi Funzionari dei Servizi Segreti Italiani discutono con toni allarmati delle condizioni inderogabili che l’Europa ha posto per assegnare al Bel Paese gli innumerevoli miliardi di euro previsti per la ripartenza. Per evitare che così tanti soldi arrivino in mani sbagliate, come troppo spesso in passato, è necessario affidare alla giustizia i capi delle due fazioni criminali più potenti. E allora entra in scena la sgangherata banda composta da Achille (Eduardo Tartaglia) il “vuttazziello intofato”, Brigida (Veronica Mazza) “‘a purpetta”, e l’inafferrabile “Antimo fuggente” (Biagio Izzo), guidati dall’ispettore di Polizia (Maurizio Casagrande) e dal suo ineffabile aiutante Alfredo (Francesco Procopio), che per acciuffare i boss metteranno in scena l’inaugurazione del ristorante nippo-napoletano “Sushi all’acqua pazza”…

