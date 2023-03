Projete abre inscrições para curso gratuito de treinamento de jovens para o mercado de trabalho em Ribeirão Preto

São 245 vagas para estudantes do ensino médio de escolas públicas. Inscrições vão até 24 de março e devem ser feitas por formulário on-line. Projete tem curso gratuito que ajuda estudantes a conseguirem o primeiro emprego em Ribeirão Preto, SP

O Projete, projeto social da iniciativa privada que capacita jovens do ensino médio de escolas públicas, está com 245 vagas abertas para um curso gratuito direcionado ao mercado de trabalho em Ribeirão Preto (SP). As inscrições vão até 24 de março.

O objetivo, segundo o projeto, é capacitar estudantes para o primeiro emprego.

Como se inscrever?

Os interessados podem fazer a inscrição pelo site oficial do projeto (clique ao lado para acessar a página). É necessário preencher um questionário socioeconômico e também escrever uma redação de 20 a 40 linhas.

Após uma pré-seleção, os candidatos passam por uma banca avaliadora e são entrevistados pela equipe do Projete.

Quando acontecem as aulas?

Os estudantes terão mentorias nas manhãs de sábado, e as atividades são presenciais.

Os participantes recebem vale-transporte, alimentação e apostilas.

Como funciona o curso?

O curso foca em competências cada vez mais requeridas no mercado de trabalho, as chamadas soft skills.

Durante o período, eles vão trabalhar competências socioemocionais, educação financeira, gestão organizacional, comunicação, habilidades de relacionamentos, assuntos de economia e gestão de negócios.

Segundo a analisa pedagógica do Projete, Giovanna Targas, os alunos terão contato com exemplos reais de sucesso profissional e com a tecnologia, para que aprendam a utilizar o raciocínio lógico e a encontrar soluções para os problemas apresentados.

A cada sábado eles serão desafiados em situações parecidas com as encontradas por profissionais no dia a dia de trabalho.

Mais informaçõs podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99714 – 2998 ou pelo e-mail inscricoes@projeteofuturo.com.br.

