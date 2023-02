Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’ lança caderno com propostas para desenvolvimento sustentável

Projeto é desenvolvido pela Fundação Rede Amazônica (FRAM) no estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. São 50 propostas desenvolvidas por especialistas. No Dia da Árvore, trilha que leva à árvore que dá nome ao Parque Estadual Sumaúma é reaberta em Manaus

Sema

A Fundação Rede Amazônica (FRAM) lançou nesta quinta-feira (23) o caderno da temporada “Caminhos para a democracia” com 50 propostas para os temas infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas. O caderno faz parte do “Amazônia Que Eu Quero” e as propostas foram criadas por especialistas de toda região.

ACESSE O CADERNO

O material está sendo entregue a deputados, senadores e governadores dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará, além do Presidente da República.

O objetivo do projeto é ampliar a capacidade de análise da população da região Norte ao levantar informações da gestão pública e apontar caminhos, a partir da discussão entre especialistas e a sociedade civil.

Além disso, o projeto também tem o intuito de incentivar o uso de fontes de energia renováveis como solar, biomassa, biogás, eólica e de sistemas híbridos.

Plataforma ‘Amazônia Que Eu Quero’ é lançada pela Fundação Rede Amazônica

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’ divulga soluções para melhorar infraestrutura na região

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’ divulga soluções sobre energia limpa que podem ser aplicadas nos estados

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’ divulga propostas de modelos econômicos para os estados

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’ divulga propostas de preservação de florestas da região Norte

‘Amazônia Que Eu Quero’: fórum ‘Empreendedorismo’ apresenta soluções para negócios no Norte

O CEO do Grupo Rede Amazônica (GRAM), Phelippe Daou Júnior, o caderno traz mudanças necessárias para que se responda a questão: qual a Amazônia que eu quero?

“Observa-se problemas de décadas, projetos que não terminam, estradas, pontes inacabadas, e ainda muitas deficiências básicas”.

“Diante disso, pensamos em ajudar as pessoas começando a discutir temas que são relevantes na nossa região, e por outro lado, começar de maneira muito aberta e sincera também, cobrar de quem foi escolhido para exercer determinadas funções no legislativo e executivo”, disse o CEO.

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’

O projeto foi lançado no dia 1º de setembro de 2021, quando o Grupo Rede Amazônica celebrou seus 49 anos. A principal premissa do projeto é a discussão de assuntos fundamentais para a realidade amazônica e que têm sido deixados em segundo plano por décadas.

O projeto também propõe ampliar a capacidade de análise da população da região norte ao “levantar informações da gestão pública e apontar caminhos a partir da discussão entre especialistas e a sociedade civil, despertando o senso crítico e o voto consciente dos amazônidas”.

A primeira temporada do projeto foi chamada de “Caminhos Para a Democracia” e compreendeu os anos de 2021 e 2022. Foram realizados fóruns de debates e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 estados da Amazônia.

A partir dos fóruns, câmaras de debates entre especialistas foram criadas com objetivo de criar propostas para a resolução dos problemas apresentados para cada estado da região norte. Ao fim da temporada, 50 propostas foram criadas e compuseram um caderno.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Rienzo