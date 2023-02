Projeto ‘Baby, me Leva!’ realiza evento de adoção de animais em Suzano neste domingo

Ação acontecerá no Parque Max Feffer, das 10h às 17h, e reunirá 50 pets disponíveis para adoção. Projeto “Baby, me Leva!” terá evento de ação em Suzano neste domingo (26)

Maurício Sordilli/Secop Suzano

O projeto “Baby, me Leva!”, de Suzano, irá promover um evento de adoção responsável de animais neste domingo (26), das 10h às 17h, no Parque Max Feffer.

Essa será a segunda ação realizada no ano e reunirá 50 pets, que podem ser adotados de maneira gratuita. Na primeira ação, que aconteceu no dia 12 de fevereiro, 46 animais encontraram um novo lar, sendo 34 cães e 12 gatos.

Os interessados na adoção devem levar documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia. É necessário ser maior de 18 anos.

Cuidadores parceiros farão entrevistas com os possíveis tutores, com o objetivo de verificar e garantir que os interessados tenham as condições ideais de levar o animal para casa.

É possível também visualizar os pets disponíveis por meio do site do projeto. Porém, para fazer a adoção por esse caminho, é preciso entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzanosp.gov.br.

Os cães e gatos do projeto foram resgatados por entidades parceiras da Prefeitura e receberam os cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

ONG’s e protetores que tenham interesse em participar do projeto devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente.

O Parque Max Feffer fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano.

