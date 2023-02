Projeto ‘Camerata de Cordas Brasileiras’ abre inscrições para cursos gratuitos de violão, em Presidente Prudente

Interessados podem ingressar no grupo de violão, de choro, aulas para iniciantes, intermediários e avançados. As vagas são limitadas. Interessados podem se inscrever de forma gratuita na Escola de Artes Jupyra , em Presidente Prudente (SP)

O projeto ‘Camerata de Cordas Brasileiras’ está com inscrições abertas para cursos gratuitos de violão, em Presidente Prudente (SP). As vagas são limitadas.

Os interessados podem se inscrever durante o mês de fevereiro ou até todas as vagas esgotarem.

Segundo a prefeitura, as oportunidades são para iniciar na camerata de violões, grupo de choro, aulas para iniciantes, intermediário e avançado.

De acordo com o professor Anderson Chizzolini, que ministra o curso, dentro da proposta há dois grupos principais: uma orquestra de violões e um grupo de choro. As aulas são destinadas a alunos a partir de 10 anos de idade.

“Na orquestra de violões recebemos alunos que já são iniciados no instrumento. Com eles, desenvolvemos o trabalho de ensaio de músicas compostas para orquestra de violões e arranjos escritos para essa formação”, explicou o professor.

Ainda conforme o professor, no grupo de choro, os docentes vão trabalhar com música instrumental genuinamente brasileira.

O curso também receberá alunos já iniciados no violão e outros instrumentos típicos de uma roda de choro, sendo eles: violão de seis e sete cordas, pandeiro e percussão, bandolim, cavaquinho, flauta, clarinete, sax e etc.

“Como formação de base para a orquestra de violão e o grupo de choro temos as aulas de violão em três níveis: iniciante, intermediário e avançado. Nesse caso, temos 12 vagas disponíveis para cada turma e trabalhamos o conteúdo relativo a cada nível de conhecimento dos estudantes”, disse Chizzolini.

Os interessados devem realizar a inscrição na secretaria da Escola Municipal de Artes Professora Jupyra Cunha Marcondes, no Centro Cultural Matarazzo, neste mês de fevereiro ou até as vagas esgotarem.

Segundo a prefeitura, há uma lista de espera para quem não conseguir garantir a vaga neste primeiro momento.

As aulas serão ministradas em dois locais e em diversos dias da semana. Confira:

Matarazzo

Terças e quintas-feiras, às 19h, ensaio da Orquestra de Violão;

Terça-feira, 17h, alunos intermediários;

Quarta-feira ,18h, alunos intermediários;

Quarta-feira, 20h, Grupo de Choro;

Quinta-feira, 17h, alunos iniciantes.

Polo Humberto Salvador – Coordenadoria da Juventude

Quinta-feira, 8h, alunos iniciantes;

Quinta-feira, 10h, alunos avançados.

Serviço

O Centro Cultural Matarazzo fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 749, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente.

A Coordenadoria da Juventude que também fornecerá as aulas fica localizada na Avenida João Domingos, nº 218, no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente.

