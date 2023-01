Projeto conclui soltura de aves ameaçadas de extinção resgatadas há duas décadas na instalação da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera

Reintegração dos pássaros na natureza fez parte da segunda etapa do Projeto de Soltura de Mutum-de-penacho, que tem como intuito conservar a biodiversidade na área próxima à usina, em Rosana (SP). Projeto de Soltura do Mutum-de-Penacho tem como objetivo preservar a espécie em áreas próximas a Usina de Porto Primavera

Companhia Energética de São Paulo (Cesp) concluiu a soltura na natureza de 20 aves da espécie mutum-de-penacho (Crax fasciolata) próximas a área de influência da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, no distrito de Porto Primavera, em Rosana (SP).

A reintegração dos pássaros na natureza no mês de janeiro fez parte da segunda etapa do Projeto de Soltura de Mutum-de-penacho, que tem como intuito conservar a biodiversidade na área próxima à usina.

De acordo com o gerente de Sustentabilidade e Operações da empresa, André Rocha, os animais que estão sendo colocados na natureza são descendentes de indivíduos resgatados há cerca de duas décadas pela própria companhia, durante a construção do reservatório da usina.

A primeira etapa foi iniciada no ano passado, quando 20 aves foram transferidas do Centro de Conservação de Aves Silvestres (CCAS), da Usina Hidrelétrica de Paraibuna, no Vale do Paraíba (SP), para os viveiros implantados pela companhia em duas áreas de conservação ambiental.

Na época, dez foram para a Área de Soltura e Manejo de Fauna da Fazenda Cisalpina, na Unidade de Conservação da Cesp em Brasilândia (MS). Outros dez foram para a Área de Soltura e Manejo de Fauna da Foz do Rio Aguapeí, em Castilho (SP).

Nos viveiros, as aves recebem equipamentos radiotransmissores no dorso e são acompanhadas constantemente pelas equipes técnicas.

Depois de 30 dias de adaptação, no dia 20 de janeiro, a soltura branda dos animais foi realizada. Neste processo, as portas dos viveiros são abertas e as aves continuam recebendo alimentação dos tratadores através de alimentos escondidos na mata, com intuito de incentivar a integração das aves ao ambiente até que o viveiro seja por fim fechado.

Ainda segundo o gerente de Sustentabilidade e Operações da Cesp, os pássaros soltos na natureza são fruto de um projeto iniciado há mais de 20 anos.

“Com essa soltura, estamos fechando com chave de ouro esse projeto que foi iniciado há duas décadas, quando cerca de 40 aves foram resgatadas das áreas de formação do reservatório de Porto Primavera e levadas para o centro de conservação da companhia, um dos poucos do país a realizar a reprodução dos mutuns em cativeiro, ave ameaçada de extinção em diversas regiões do país”, ressaltou André Rocha.

Ainda de acordo com o gestor, o projeto de soltura dos mutuns criado pela Cesp foi um dos dez projetos voltados para a conservação ambiental selecionados em todos o país para participar do Fórum de Programas de Fauna do Licenciamento Ambiental Federal, realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no fim do ano passado.

“Vale ressaltar que o Projeto de Soltura do Mutum-de-penacho vai muito além de pegar essas aves e soltar na natureza. Ele envolve a construção dos viveiros, estudos e planejamento estratégico. Foram feitas ainda avaliações constantes dos animais, incluindo exames médicos e treinamentos comportamentais, visando garantir que eles estejam saudáveis e aptos para a soltura, além das preparações para a viagem da UHE Paraibuna até as unidades de conservação, tudo para reduzir qualquer estresse dos animais e garantir que eles cheguem bem e saudáveis”, afirmou Rocha.

A primeira etapa do projeto foi realizada no ano passado, nos meses de outubro e novembro, quando os primeiros 20 indivíduos foram transferidos do CCAS para as áreas de conservação ambiental em Brasilândia e Castilho. Em novembro, no dia 26, foi iniciada a ação de soltura branda após o período de quarentena das aves.

Para receber os pássaros da espécie mutum, dois viveiros semelhantes ao existente no CCAS, com 17 metros de comprimento, por 4,5 metros de altura e 7,8 metros de largura, foram construídos nas duas propriedades com o objetivo de facilitar o processo de adaptação das aves.

Renovação da espécie ameaçada

O mutum-de-penacho tem cerca de 60 centímetros de altura e pesa entre 2,5 a 3 quilos. Ele é conhecido por ser um excelente dispersor de sementes. Como trata-se de um animal de solo, ele sobe em árvores apenas para dormir.

O mutum se alimenta de pequenos insetos e de sementes de árvores, o que ajuda a disseminá-las pela região e contribui no processo natural de reflorestamento e conservação da flora.

Com a soltura dos 20 pássaros restantes, a companhia encerrou parte do projeto, que completou 40 aves reintegradas à natureza.

O monitoramento das aves deve ser mantido pelo período de dois anos, através de telemetria por radiotransmissores e registros fotográficos de câmeras trap (armadilhas fotográficas), posicionadas em locais estratégicos.

Em paralelo ao monitoramento, o projeto prevê ações de conscientização, educação ambiental sobre os mutuns e fomento a ações de reflorestamento em áreas de preservação nas comunidades vizinhas às unidades de conservação da companhia.

