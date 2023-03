Iniciativa tem mudado a rotina de pequenos pacientes e também de equipes do Hospital Universitário. Projeto da UFSCar leva brincadeiras e contação de histórias para crianças internadas no HU

Um projeto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) leva alegria por meio de brincadeiras, música e histórias para crianças hospitalizadas. A iniciativa tem mudado a rotina de pequenos pacientes e também de equipes do Hospital Universitário (HU) em São Carlos (SP).

O projeto “Estoriando e brincando na unidade pediátrica” teve início em outubro de 2022 no Dia do Brincar, que foi comemorado com as crianças internadas.

A equipe de Enfermagem observou que a atividade tinha sido agradável para as crianças e iniciou o projeto semanal. Para a contadora de histórias e estudante de enfermagem Natália Barbosa, o projeto vai além das páginas dos livros.

“Acho que não tem coisa melhor de você chegar a um espaço difícil onde as crianças estão, que não é rotineiro, e trazer alegrias para elas. Mostrar que não é só a medicação, mas que a gente pode fazer do hospital um lugar de diversão, de sorriso, de brincar, de esquecer os problemas”, disse.

Além do nome em comum, a colega de projeto e também estudante de enfermagem Natália Martinez compartilha da alegria de participar da atividade que beneficia toda a equipe.

“A gente sabe que esse ambiente é vulnerável, que elas não se sentem confortáveis. Essa diversão, essa brincadeira, essa música traz um pouco de alegria no dia a dia delas. Tenho certeza que elas saem daqui mais fortes”, disse.

Atividades de extensão

Equipe do HU, professores da UFSCar, alunos de enfermagem, medicina e pedagogia participam da atividade de extensão que faz parte de uma série de ações que visam melhorar o serviço prestado à comunidade.

Atualmente ocorrem 17 atividades de extensão paralelamente no HU. São atendidas crianças, adultos, idosos e até algumas dessas atividades são destinadas aos funcionários, sempre na tentativa, que já tem gerado excelentes resultados, de humanizar o atendimento.

“Um dos objetivos é trazer maior qualidade, cuidado mais humano às crianças e melhorar a experiência delas aqui no hospital”, disse Leitícia Pancieri, chefe do Setor de Gestão do Ensino.

Já com os olhos na pediatria, a aluna do primeiro ano do curso de medicina Letícia Americano Branco pediu para participar do grupo, interesse que vai muito além do aprendizado.

“O hospital, muitas vezes, acaba sendo um ambiente muito sério, que tira essa alegria das crianças. Como a gente viu aqui, elas mantêm isso, mesmo nessa situação mais difícil, então isso me interessou bastante”, disse.

Educação e saúde humanizadas

Para a professora do departamento de Enfermagem da UFSCar Monika Wernet, compreender que a educação e saúde humanizadas vão além do atendimento hospitalar é fundamental para o exercício da profissão.

“Fazer uma intervenção dentro do hospital, formar os alunos estudantes profissionais da saúde e da educação, reforçando a relevância do brincar. A gente percebe também a equipe que sempre acaba cantando, brincando junto. Creio que dessa forma a gente também faz uma educação permanente a própria equipe que, talvez, introduz que o brincar precisa ser amplamente adotado inclusive na hospitalização”, disse.

Os resultados não são positivos apenas para os pequenos pacientes. Os pais que acompanham os filhos no tratamento também entram na brincadeira.

“Porque só ficar no quarto é difícil, então eles distraem a gente também. A alegria deles é a nossa”, disse a dona de casa Camila Daniele Lourenço Vieira.

Equipe do HU também participa do projeto em São Carlos

