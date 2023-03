Projeto da USP São Carlos estimula alunos negros a participar de atividades na universidade

Ao longo da 1ª edição do ‘Cientistas do Amanhã – Jovens Negros’, 82 estudantes de 2 escolas vão estudar, entender e praticar atividades em exatas, se preparando para a universidade. Projeto da USP São Carlos estimula alunos pretos do ensino médio à participarem de atividades na universidade

Divulgação

A Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos (SP), lança nesta quinta-feira (9) o projeto ‘Cientistas do Amanhã – Jovens Negros’, que tem como objetivo promover a maior participação de alunos pretos do ensino médio em atividades de pesquisa que fazem parte do Programa ‘Vem Saber’.

Foram selecionados 82 estudantes pretos e pardos das escolas estaduais Conde do Pinhal e João Batista Gasparin para participação no novo programa.

Durante 2023, eles irão participar de atividades teóricas e práticas na área de exatas, no campus da USP São Carlos.

Campus I da USP em São Carlos

Marcos Santos/USP Imagens

Ao longo do projeto, os estudantes serão estimulados a estudar, entender e praticar atividades em ciências exatas para desenvolverem o conhecimento e descobrirem habilidades para se prepararem para o futuro, para a universidade.

Vem Saber

O Programa ‘Vem Saber’ é destinado a incentivar estudantes do ensino médio de escolas públicas a participar de projetos que promovam mais acesso desse público ao ensino superior.

Além do Cientistas do Amanhã, o programa também oferece projetos como Universitário Por Um Dia e a Competição USP de Conhecimentos (CUCo).

Vito Califano