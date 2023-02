Projeto de castração gratuita de cães e gatos chega ao distrito de Santo Amaro, em Campos

Atendimento começou nesta quinta-feira (23) e segue até 30 de maio. Agendamentos voltaram a ser feitos pelo site do CCZ, que estava em manutenção. Castra móvel ficará 15 dias atendendo moradores do distrito Santo Amaro e localidades vizinhas, em Campos

Divulgação/CCZ

Quem tem animais de estimação na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminese, tem a oportunidade de castrar seus bichinhos de forma gratuita, a partir desta quinta-feira (23) até o dia 30 de maio.

Uma das Unidades Móveis de Castração de Cães e Gatos (Castra Móvel), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), estará no distrito de Santo Amaro, na Baixada Campista, para a castração de animais previamente agendados no site do órgão.

O site do CCZ estava em manutenção mas voltou a funcionar nesta quarta-feira (22). Então, para agendar o serviço, basta preencher o cadastro, que está disponível, neste momento, para moradores de Santo Amaro e localidades vizinhas, conforme explicou diretor do CCZ, Carlos Morales (cadastro aqui).

Já o atendimento ocorre no pátio da Escola Municipal Coronel Antônio Batista, a partir das 8h30 pelos próximos 15 dias.

“O agendamento está aberto apenas para aqueles que moram em Santo Amaro e adjacências. Como existe uma demanda significativa pelo serviço de castração, o agendamento, a partir de agora, será aberto por região, ou seja, vai atender às pessoas dos bairros ou distritos onde a unidade ficará instalada”, afirmou Carlos.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o Castra Móvel esteve na praia do Farol de São Tomé, onde foram realizadas no total, 223 castrações. Em mais de um ano, o CCZ já realizou cerca de 8 mil esterilizações.

A recomendação é realizar a castração aos seis meses de idade do animal.

Vito Califano