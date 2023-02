Projeto de dança da Prefeitura de Taubaté abre inscrições para mais de 140 vagas

Crianças e jovens de quatro a 16 anos podem fazer a matrícula para as aulas, que são gratuitas. Centro Cultural Toninho Mendes em Taubaté

Divulgação/Prefeitura de Taubaté

O projeto ‘Integrarte Dança’, da Prefeitura de Taubaté (SP), está com inscrições abertas para mais de 140 vagas para aulas de dança no Centro Cultural Municipal ‘Toninho Mendes’.

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição e número de vagas disponíveis para cada curso (veja os detalhes abaixo). O interessado deve estar dentro da faixa etária escolhida.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Caso número de inscritos seja maior do que as 141 vagas, haverá uma lista de espera. Se houver uma desistência ou não efetivação da matrícula, o projeto irá convocar novos alunos com base neste lista.

Como se matricular?

O interessado deve fazer a matrícula por meio deste formulário online.

Em seguida, é necessário aguardar o contato da Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio de telefone e e-mail, e comparecer nos dias e horários informados para efetivação da matrícula.

No dia da matrícula, o responsável deve apresentar os seguintes documentos:

cópia do RG e CPF do aluno e do responsável legal

cópia comprovante de endereço (obrigatório residir em Taubaté)

comprovante escolar de matrícula

1 (uma) foto 3×4

atestado médico informando que o aluno está apto a realizar atividade física

No início das aulas e no ato da matrícula, será informado sobre o uso obrigatório de uniforme (preto) e haverá a solicitação da confecção de mais dois figurinos para este ano (um em cada semestre).

Caso o interessado tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com o projeto ‘Integrarte Dança’ pelo seguinte número de telefone: (12) 3625-5140. O atendimento é de segunda à sexta, das 8h às 18h.

Vagas

Baby Class (4 a 6 anos)

segunda-feira, às 17h40: 11 vagas

quarta-feira, às 18h30: 11 vagas

sexta-feira, às 9h10: 11 vagas

Baby Class (6 anos)

terça-feira, às 18h30: 3 vagas

Dança livre (7 a 9 anos)

quinta-feira, às 14h30: 25 vagas

Dança livre (7 a 9 anos)

quinta-feira, às 18h30: 10 vagas

Dança livre (10 a 14 anos)

quinta-feira, às 15h30: 25 vagas

Dança livre (10 a 15 anos)

sexta-feira, às 10h: 25 vagas

Dança livre (11 a 16 anos)

sexta-feira, às 18h30: 20 vagas

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa