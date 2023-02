Projeto de lei em Ribeirão Preto propõe reajustar salários de prefeito, vice, secretários e dos próprios vereadores

Texto apresentado pela Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores na quinta-feira (16) pretende aumento de 45% a partir de 1º de janeiro de 2025. Justificativa é que último ajuste ocorreu em 2016. Plenário da Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto

Cedoc/EPTV

Um projeto de lei apresentado nesta quinta-feira (16) pela Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto (SP) durante sessão ordinária propõe o aumento nos salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios parlamentares a partir de 1º janeiro de 2025.

O texto prevê reajuste de 35,56% mais a projeção de inflação de 5,79% em 2023, e de 4% em 2024.

A expectativa é de que o projeto seja votado na próxima sessão da Câmara, na quinta-feira (23).

Quanto é hoje e para quanto pode ir o salário bruto de:

Prefeito de Ribeirão Preto: de R$ 23.054,20 para R$ 34.384,86

Vice-prefeito e secretários municipais: de R$ 11.527,10 para R$ 17.192,43

Vereadores: de R$ 13.809,95 para R$ 20.597,25

Conforme a Constituição Federal, o reajuste dos valores precisa ser proposto e votado pela Câmara Municipal dos Vereadores e só pode ser autorizado para o próximo mandato, por isso a validade a partir de janeiro de 2025, que é quando assumem os novos eleitos.

O reajuste nos salários do alto escalão do Executivo impacta, ainda, os diretores superintendentes das autarquias municipais e os presidentes das empresas municipais, cujo controle acionário pertença ao município de Ribeirão Preto. O percentual, no entanto, está condicionado à lei e aos estatutos sociais.

Justificativa

Segundo a Mesa Diretora da Câmara, a justificativa é que o último reajuste foi autorizado em janeiro de 2016 e que a inflação acumulada desde a última revisão é de aproximadamente 45%, calculada pelos índices de preços Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com o texto, as remunerações dos cargos do poder Executivo estão “bem abaixo do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), definido como limite remuneratório no serviço público, por força de mandamento constitucional”.

Atualmente, cada ministro do STF recebe R$ 39,3 mil. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste parcelado de 18%, que vai elevar o valor para R$ 46,3 mil em fevereiro de 2025.

Já a remuneração dos vereadores “está bem abaixo do total recebido pelos deputados estaduais, cuja vinculação se baseia, exclusivamente, na parcela atinente ao subsídio do parlamentar da Assembleia Legislativa Estadual”, cita o texto.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi