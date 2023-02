Projeto de lei enviado à Câmara de São José prevê aumento salarial de 5% aos servidores municipais

Caso seja aprovado, o reajuste será aplicado aos servidores ativos (comissionados e efetivos) e também aos aposentados e pensionistas. Paço em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou, à Câmara Municipal, um projeto de lei que prevê aumento salarial de 5% aos servidores municipais. O documento foi enviado na quinta-feira (2) e ainda será votado pelos vereadores.

Para o pagamento do gatilho serão usados os recursos previstos no orçamento da administração municipal para este ano. O reajuste salarial previsto inclui todos os servidores ativos (comissionados e efetivos), além de aposentados e pensionistas.

De acordo com a Prefeitura, a única exceção são os agentes da saúde e os agentes de combate às endemias, pois eles seguem o piso salarial profissional nacional de sua categoria, com previsão de reajuste anual todo 1º de janeiro.

O gatilho segue a Lei 4.590/1994, que estabelece que, quando a inflação oficial acumulada atinge 5%, o Executivo deve encaminhar ao Legislativo um projeto de lei para restabelecer o poder aquisitivo do servidor.

O g1 entrou em contato com a Câmara Municipal e questionou a data em que o projeto será votado, mas não obteve resposta até a publicação deste reportagem.

