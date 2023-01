Projeto deve retomar discussão sobre ampliação em número de vereadores de Ribeirão Preto; entenda

Defendida por 14 parlamentares, mudança na Lei Orgânica prevê mais 5 cadeiras às atuais 22 e pode gerar gasto extra anual de R$ 3,5 milhões com salários. Em 2017, STF derrubou alteração parecida, aprovada há 12 anos. Plenário da Câmara de Ribeirão Preto (SP)

Marcius Ariel/CBN Ribeirão

Tema bastante debatido em um passado recente da Câmara de Ribeirão Preto (SP), a ampliação no número de vereadores no legislativo local deve voltar a ser debatida seis anos depois de ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a possibilidade de ampliar, em R$ 3,5 milhões, os gastos da Casa, caso seja aprovada.

Apresentado no final de 2022 por um grupo de 14 parlamentares e com críticas por parte de entidades civis, o projeto prevê que o município passe a contar com 27 vereadores, em vez dos atuais 22.

O texto ainda deve passar pela avaliação de comissões permanentes da Câmara antes de ir a plenário para votação após a volta do recesso parlamentar, mas pode entrar em pauta assim que isso acontecer, a partir de 2 de fevereiro.

A seguir, entenda um pouco mais sobre a proposta pelos seguintes tópicos.

Qual é a proposta e qual é a justificativa?

O que entidades civis pensam sobre o assunto?

Quem são os autores da proposta?

O que é preciso para que o projeto seja aprovado?

Quanto o aumento de cadeiras deve custar?

Essa proposta é inédita?

Por que a Câmara voltou a ter 22 vereadores?

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Cedoc EPTV

1.Qual é a proposta e qual é a justificativa?

O aumento de 22 para 27 no número de cadeiras da Câmara é tema de uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município protocolada em 9 de dezembro do ano passado (clique aqui e veja a proposta original).

No texto, os parlamentares apresentam como justificativa a prerrogativa dada pela Constituição Federal para que municípios com mais de 600 mil e menos de 750 mil habitantes possam ter até 27 vereadores.

Além disso, alegam que o aumento se enquadra à representatividade da cidade diante da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

2.O que entidades civis pensam sobre o assunto?

Diante da tramitação, mesmo antes da votação, entidades civis se manifestaram contra a iniciativa e encabeçam um movimento chamado “22 Bastam.”

Uma delas é a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), que pediu uma audiência pública sobre o assunto no Legislativo.

Além disso, a entidade divulgou uma pesquisa realizada em janeiro apontando que 96% dos cerca de 2 mil entrevistados são contra a ampliação no quadro de parlamentares.

3. Quem são os autores da proposta?

O projeto de lei é assinado por 14 vereadores. São eles:

André Trindade

Brando Veiga

Coletivo Popular Judeti Zilli

Duda Hidalgo

França

Franco Ferro

Isaac Antunes

Jean Corauci

Matheus Moreno

Maurício Gasparini

Maurício Vila Abranches

Neto Delegado

Paulo Modas

Zerbinato

Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Werlon Cesar/EPTV

4.O que é preciso para que o projeto seja aprovado?

O texto foi protocolado no dia 9 de dezembro de 2022 e, segundo informações apuradas pelo g1 na Secretaria Legislativa, ainda deve passar pela análise de comissões permanentes antes de voltar ao plenário.

Quando isso acontecer, depois da volta do recesso parlamentar, a partir de 2 de fevereiro, o projeto deverá ser objeto de duas votações em sessões extraordinárias e obter maioria qualificada dos participantes, ou seja, a aprovação de ao menos dois terços dos que votam.

5.Quanto o aumento de cadeiras deve custar?

Levantamento do g1 mostra que, se aprovada, a inclusão de mais cinco vereadores na Câmara de Ribeirão Preto deve representar um aumento anual de pelo menos R$ 3.522.258,00 para a folha de pagamento.

O valor estipulado leva em consideração os subsídios brutos pagos aos parlamentares e os salários, também brutos, dos assessores de gabinete, incluindo 13º e vale-alimentação e refeição.

Cada parlamentar ganha hoje, sem os descontos tributários e previdenciários, R$ 13.809,95 por mês, enquanto a remuneração mensal dos assessores varia entre R$ 6.529,60 e R$ 8.818,80, e os gastos com os vales estão em torno de R$ 1 mil por funcionário.

6.Essa proposta é inédita?

Não. Uma iniciativa semelhante chegou a ser aprovada pelo legislativo local há 12 anos, mas foi derrubada pelo STF em 2017 e, desde então, a Câmara segue com 22 parlamentares.

Tudo começou em dezembro de 2010, quando a Câmara aprovou o aumento de 20 para 27 vereadores com base nas mesmas prerrogativas agora citadas pelos parlamentares.

Dois anos depois, em 2012, no entanto, o Legislativo recuou da decisão e aprovou uma emenda fixando 22 cadeiras após pressão popular e um abaixo-assinado com 31 mil nomes.

Discussão sobre aumento no número de vereadores em Ribeirão Preto há anos já foi alvo de protestos na Câmara

Rodolfo Tiengo/ G1

O número foi base na formação do legislativo entre 2013 e 2016, mas um candidato a vereador do PRB moveu uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo depois de ter sido um dos cinco parlamentares eleitos a não assumir devido à limitação nas vagas. A alegação dele foi de que o período em que a Câmara estabeleceu as 22 cadeiras não permitia esse tipo de alteração.

A ADI, contrária à redução de vereadores e a favor da manutenção das 27 cadeiras, foi aprovada por 14 magistrados do TJ e com efeito “ex nunc”, ou seja, válido a partir dela, sem retroagir.

Depois de dúvidas sobre a data correta para a aplicação, a decisão surtiu efeito a partir da eleição municipal referente à legislatura de 2017/2020, como aconteceu.

Em meio a essas discussões, diante do aumento das cadeiras do Legislativo, a Câmara gastou ao menos R$ 9,7 milhões em obras para expandir suas instalações, projeto iniciado em 2015 com suspeitas de irregularidades e prejuízos aos cofres públicos que inclusive, na época, motivou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI).

Placar na Câmara de Ribeirão Preto

Samuel Santos/CBN Ribeirão Preto

7.Por que a Câmara voltou a ter 22 vereadores?

Mas, em 2017, por meio de um recurso extraordinário, o caso chegou ao STF, quando o Supremo entendeu que a Câmara deveria ter 22 vereadores. Na argumentação, o órgão argumentou que a emenda que garantiu o recuo de 27 para 22 ocorrido em 2012 tinha sido constitucional.

Em fevereiro de 2018, nove ministros foram favoráveis e garantiram maioria absoluta ao entendimento de que a decisão de reduzir o quadro de parlamentares deveria ser válida a partir das eleições de 2020, por uma questão de segurança jurídica.

Emenda que fixava 22 vereadores a partir de 2013 foi aprovada minutos antes de manifestantes entrarem na Câmara.

Rodolfo Tiengo/ G1

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata