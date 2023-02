Iniciativa, que começou com oito alunos, tem 60 participantes atualmente. Voluntários focam também em noções de cidadania. Projeto de Itirapina ensina skate para crianças e jovens

Um projeto em Itirapina (SP) une crianças e jovens por meio da prática do skate e ensinamentos de cidadania.

A iniciativa deu tão certo que todo sábado dezenas de participantes aprendem novas manobras e se divertem muito com os amigos e com um grupo de voluntários.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O projeto idealizado por Alexandre de Freitas Mendonça existe há sete meses.

“A forma como a gente abraça essas crianças foi o que trouxa elas para cá. Estou aqui todos os sábados incentivando, fortalecendo, passando que tem que ser amigo, que tem que unir”, disse.

Dos iniciantes aos que já encaram manobras radicais, o medo passa longe da galera que frequenta o local. Aos 7 anos, João Machado aprendeu direitinho as lições que traz o esporte.

“Eu aprendi que cair vai levantar. Não tem que chorar. Caiu, levanta”, disse.

Projeto em Itirapina une crianças e jovens pelo amor ao skate

Fabinho de Souza/EPTV

Superação e cidadania

O skate é considerado um esporte radical e isso não é um obstáculo para os amantes da atividade. O projeto, que começou com oito alunos, reúne atualmente 60 participantes.

Mais do que ensinar as técnicas de manobras, o principal objetivo dos voluntários é desenvolver nas crianças e nos adolescentes noções de cidadania.

Projeto de Itirapina ensina skate para crianças e jovens

Fabinho de Souza/EPTV

As aulas reformam temas como superação. “Falo para eles que na vida nada é fácil. Se for, desconfie porque a vida está aí para dar pancada na gente. Temos que fazer com que eles se tornem gladiadores no futuro e aguentar qualquer coisa. Vamos cair, levantar e vamos para cima”, disse Mendonça.

Ana Luiza Rampazzo contou que já sabia andar de skate desde os 9 anos e, quando fez 17, fez questão de se tornar uma aluna do projeto. “É meio que um ponto de paz para mim. Podem ter acontecido várias coisas ruins no dia, mas quando chego aqui na pista esqueço completamente de tudo”, disse.

As oportunidade não só para os alunos, mas também para os pais, como o Rodrigo Vasconcellos. Além de levar o filho para as aulas, ele se tornou voluntário.

“É o esporte é a base, o início de tudo, mas a gente foca em outras coisas: amizade, companheirismo, troca de experiências, ideias. Passar bons exemplos é o mais importante para a gente aqui”, disse.

Projeto em Itirapina une crianças e jovens pelo amor ao skate

Fabinho de Souza/EPTV

A cada sábado novos alunos vão chegando. A ideia inicial era atender crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, mas o projeto fez tanto sucesso que, agora, qualquer pessoa pode participar, sem limite de idade.

“Seja feliz e não perca a essência de ser uma pessoa boa, do bem. Este é o caminho que não tem como dar errado”, disse o idealizador do projeto.

Projeto em Itirapina une crianças e jovens pelo amor ao skate

Fabinho de Souza/EPTV

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano