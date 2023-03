projeto-estimula-criatividade-com-oficinas-gratuitas-em-escola-de-rio-claro;-saiba-como-participar

Iniciativa ‘COM.VOCÊ’ está levando atividades de produção audiovisual para TV, cinema e mídias digitais na Escola Estadual Januário Sylvio Pezzotti. Unidade tem 28 vagas abertas. Oficina de teatro do projeto COM.VOCÊ em escola estadual de Rio Claro

Fábio de Souza/EPTV

O projeto ‘COM.VOCÊ’ está levando oficinas gratuitas para jovens da Escola Estadual Januário Sylvio Pezzotti, em Rio Claro (SP). (veja abaixo como participar)

Com o apoio do Programa de Ação Cultural e do Instituto EP, a iniciativa tem aulas de produção audiovisual para TV, cinema e mídias digitais, e busca estimular a criatividade, a autoestima e o pensamento crítico de estudantes a partir dos 14 anos.

Ainda há 28 vagas disponíveis e os alunos da escola podem se inscrever na diretoria da unidade, na Rua 8 JN 450.

Além do curso, a programação inclui quatro sessões de cinema gratuitas para a comunidade e uma Mostra de Curtas no final do ano.

As aulas gratuitas, que começaram nesta segunda (6), acontecem das 13h às 15h, às segundas e quartas (Turma 1) e terças e quintas (Turma 2).

“A ideia é trazer o projeto para bairros periféricos, onde a gente sabe que o instrumento cultural é bem escasso. Ai é um jeito de envolver a comunidade, os pais, a família dos alunos, os professores”, disse a coordenadora geral do projeto, Juliana Bessa.

O projeto vai até dezembro e acontece no contraturno escolar. “Começa com teatro, depois cinema, animação, jornalismo. Toda oficina gera um produto no final dos encontro e esses filmes são passados numa mostra no final do ano para todos os pais”, afirmou Juliana.

Os professores das oficinais normalmente são contratados na cidade por onde o projeto passa, como é o caso do cineasta Rogério Borges.

“A ideia é a gente trazer, principalmente na parte de cinema, que os acessos são super difíceis. A gente começa a pensar num cinema quer parte do próprio bairro, da comunidade, da escola. Trazendo câmeras básicas ou mesmo câmera de celular para o pessoal produzir as próprias narrativas e se ver nas telas”, afirmou Borges.

O cineasta Rogério Borges dá aula para os estudantes de escola de Rio Claro

Fábio de Souza/EPTV

Ele vai dar aulas de cinema pra essa garotada, uma forma de popularizar a arte que muitas vezes parece tão distante do grande público.

“Dirijo filmes, mas não é uma profissão que faça só isso, então quando a gente está nos bairros, democratizando essa forma de fazer cinema, que é um formato de interior, mais barato. A gente acaba proporcionando encontros e as pessoas acabarem procurando se profissionalizar e seguir na área”, disse Borges.

O estudante Cauã Felipe Marques, de 14 anos, já fazia aulas de dança, mas essa é a primeira experiência com o teatro.

“Uma nova experiência, uma coisa muito interessante. O professor falou que a gente tem que perder a vergonha, então acho que vai ser bastante bom para eu perder a vergonha, porque sou uma pessoa muito tímida”, disse.

Estudantes participam de oficina de teatro em Rio Claro

Fábio de Souza/EPTV

Vittorio Rienzo