Projeto ‘Ferraz + Verde’ promove doação 500 mudas de árvores

Laura Ramos/Secom Ferraz

O projeto “Ferraz + Verde” continua com a doação de mudas de árvores para a população. São mais de 500 plantas de diversas espécies que devem ser retiradas no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos.

Gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente, a ação pretende incentivar o plantio das árvores de forma consciente e aumentar a arborização no município. Entre as espécies oferecidas gratuitamente estão Ipê, Manacá, Paineira e Pau-d’alho.

O público-alvo são pessoas que desejam o plantio nas calçadas, áreas livres, em frente ao imóvel ou estabelecimentos comerciais. Cada morador receberá todas as orientações necessárias sobre a plantação das mudas, de acordo com as especificações de cada espécie.

Dessa forma, as equipes de apoio ambiental do Parque já estão preparadas para atender a população. Para participar da iniciativa ambiental, será necessária a apresentação do documento original com foto e comprovante de residência.

O Parque Municipal Nosso Recanto está localizado na Rua Lourenço Paganucci, 1.133, no Jardim Pérola, de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, e sábado e domingo, das 7h às 17h.

