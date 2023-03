Projeto gratuito de equoterapia com a Cavalaria da Polícia Militar melhora qualidade de vida de crianças e jovens portadores de deficiências

Pessoas diagnosticadas com doenças genéticas ou qualquer lesão neurológica podem desenvolver a coordenação psicomotora e estimular o raciocínio. Programa de equoterapia atende 20 pacientes por semestre em Presidente Prudente (SP)

Destinado a crianças e jovens portadores de deficiências, o serviço de equoterapia do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), por meio do Grupamento de Cavalaria, retomou nesta segunda-feira (6) as atividades gratuitas em Presidente Prudente (SP).

A atividade é um método terapêutico e educacional com o uso de cavalos, através do qual, passo a passo, pessoas diagnosticadas com doenças genéticas ou qualquer lesão neurológica podem desenvolver a coordenação psicomotora e estimular o raciocínio.

O movimento proporcionado pelo animal faz com que o paciente apresente melhoras em quesitos que refletem em todos os aspectos da vida. Os serviços prestados são fruto de uma parceria da Polícia Militar com a Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

“O projeto é fundamental, principalmente, para as crianças e jovens que necessitam dessa ajuda, a evoluir o quadro. É um benefício também para a família, para a sociedade”, destaca Maria Tereza Artero Prado Dantas, que é a professora coordenadora do projeto de extensão em Hipoterapia.

A professora diz que, para fazer parte do projeto, o paciente deve ter um encaminhamento médico com a liberação para a participação e possuir a indicação.

“Nós atendemos crianças, adolescentes, jovens e adultos com diversos quadros clínicos. Sequelas neurológicas, para melhora da função, do movimento, melhora do equilíbrio, coordenação, força. Atendemos crianças com atraso no desenvolvimento, que têm dificuldade de aprendizagem e vínculo com desenvolvimento motor”, enfatiza Maria Tereza.

Os policiais atuantes no programa são voluntários e realizaram treinamentos no Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, em São Paulo (SP), passando por qualificações e aprendizado de técnicas.

O programa de equoterapia recebe pacientes encaminhados por meio dos programas de serviços de saúde da região de Presidente Prudente para triagem e avaliação médica e, havendo indicação à reabilitação equestre, inicia-se a elaboração de condutas.

São atendidos aproximadamente 20 pacientes por semestre e, desde o início do projeto, já houve um total de 190 pessoas beneficiadas.

No programa, os acadêmicos do curso de fisioterapia da universidade executam atividades dentro da área de pesquisa e estudos.

Além da aproximação com a comunidade por meio do programa de equoterapia, foram desenvolvidos trabalhos apresentados em congressos científicos da área de atuação dos acadêmicos que atuam com os pacientes no programa, sendo oito estagiários por semestre.

“No final do semestre, os pacientes são novamente avaliados e são analisados se vão precisar de continuidade de atendimento fisioterapêutico e a gente direciona para outras áreas, outros métodos, além da hipoterapia ou se já vão receber alta”, ressalta a professora Maria Tereza.

“É um projeto que atende de forma gratuita. O método de tratamento dentro da fisioterapia, que é a hipoterapia, que é uma forma de atender as crianças, adolescentes e adultos com sequelas neurológicas, distúrbios psicomotores, como transtornos, como o autismo, crianças com dificuldades de locomoção, que não andam”, salienta.

“Esse projeto é importante porque com a estimulação associada à montaria no cavalo, e os efeitos que essa montaria produz no corpo do paciente, mais a estimulação que nós fazemos durante os atendimentos, essas crianças, jovens, acabam melhorando o seu quadro, força, equilíbrio, coordenação, no desenvolvimento”, conclui.

Serviço

Para participar do programa, basta procurar a clínica de fisioterapia, que fica no bloco I, no campus 1 da universidade, no bairro Cidade Universitária, com o pedido médico de um encaminhamento para equoterapia ou hipoterapia. Conforme o surgimento das vagas, a equipe entra em contato com a família para marcar uma avaliação de triagem para saber se a pessoa se enquadra ao projeto.

Os atendimentos ocorrem toda segunda-feira, no período da tarde, das 13h30 às 17h40.

O projeto tem duração de um semestre.

