Projeto Guri abre vagas para cursos gratuitos de música na Baixada Santista e Vale do Ribeira; saiba como se inscrever

O Projeto Guri está com inscrições abertas para cursos gratuitos de música com mais de 2.900 vagas para a região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e Vale do Ribeira, no interior do estado. Os interessados devem realizar a matrícula até o dia de 17 de fevereiro, diretamente no polo de ensino de cada cidade (veja lista abaixo).

As vagas são para cursos regulares de iniciação musical para crianças de 6 a 9 anos e o curso sequencial para jovens de 10 a 18 anos. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento e nem possuir instrumento musical.

Os alunos podem optar pelo curso de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas, violão tenor, violão e canto.

Para fazer a inscrição, os alunos devem estar acompanhado pelo responsável e apresentar certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

É recomendado ligar nas unidades e conferir os dias e horários que serão realizadas as aulas. Mais informações sobre o Projeto Guri podem ser conferidas no site do projeto.

Polos na Baixada Santista

Santos – A unidade fica no Centro Cultural Patrícia Galvão, na Avenida Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Matias – Santos/SP. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e 13h às 17h. Os cursos são de percussão, violão, iniciação musical para crianças, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e coral juvenil

São Vicente- A unidade está localizada na Rua Tenente Durval do Amaral, 72, Catiapoã. O atendimento acontece as terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e 13h30 às 18h. Os cursos são de cavaco, clarinete, contrabaixo acústico, flauta transversal, percussão, trombone, trompete, saxofone, viola, violão, violino e violoncelo

Peruíbe – A unidade fica na Rua Jundiaí, 890. O atendimento é de terça e quinta-feira, das 8h às 11h e 13h às 17h. Os cursos oferecidos são contrabaixo acústico, rabeca, viola, violão, violino e violoncelo

Itanhaém – A unidade fica na Rua Estanislau Gerônimo, 953. O atendimento acontece as segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h30. Os cursos disponíveis são de coral juvenil, percussão e violão

Mongaguá- A unidade fica na Rua Caraguatatuba, 479, Agenor de Campos. O atendimento é de as segundas e sextas-feiras, das 8h às 12h e 13h30 às 17h30. Os cursos são cavaco, contrabaixo acústico, coral juvenil, percussão, viola, violino e violoncelo

Polos no Vale do Ribeira

Ilha Comprida- Avenida São Paulo, 1.000, Balneário Adriana. O atendimento é as terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. Os cursos oferecidos são percussão e violão

Itariri – A unidade fica na Rua do Comércio, 127. O atendimento acontece as segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h. Cursos são de cavaco e violão

Miracatu – A unidade fica na Rua 11 de Junho, 350. O atendimento é as terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. Curso de percussão e violão

Pedro de Toledo – A unidade fica na Avenida Américo Nicolini, 456. O atendimento acontece as terças e quintas-feiras, das 08h às 11h; e das 13h30 às 17h30. Os cursos oferecidos são coral, iniciação musical, percussão, violão

Registro- A unidade fica na Avenida Marginal Castelo Branco, ao lado da rodoviária, s/nº. O atendimento é as quartas e sextas-feiras, das 08h às 11h; e das 13h30 às 17h30. Os cursos são coral, iniciação musical, percussão, violão

Sete Barras- A unidade fica na Rua Júlio Prestes, 692. Atendimento as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. Os cursos são coral, percussão e violão

