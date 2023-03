Projeto Guri abre vagas para cursos virtuais de prática e teoria musical; veja como se inscrever

Ao todo são 21 cursos EAD gratuitos. As inscrições vão até dia 3 de abril para diferentes níveis de ensino e faixas etárias. projeto guri ead

Divulgação/ Ro Borges

O Projeto Guri está com vagas abertas para 21 cursos virtuais que serão oferecidos de forma gratuita para diversos níveis de ensino e faixas etárias. As inscrições seguem até dia 3 de abril e há emissão de certificados para estudantes que completarem, no mínimo, 75% do curso. Serão ofertados recursos de acessibilidade mediante solicitação.

Dentre as opções estão Pandeiro brasileiro, O rock e as cordas dedilhadas, Leitura musical para guitarra, A viola caipira e seus encantos, Introdução à musicografia Braille, Uma viagem pela história da música, entre outros.

O processo seletivo acontece por ordem de inscrição, que pode ser feita de modo on-line pelo site do programa.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla