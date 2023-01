Projeto Guri tem 5,1 mil vagas para aulas gratuitas de música região de Ribeirão Preto; veja lista

Matrículas para crianças e jovens de seis a 18 anos estão abertas e podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro. Não é preciso ter conhecimento musical prévio, nem instrumento. Polo de Ribeirão Preto do Projeto Guri

O programa de educação musical Projeto Guri tem 5.100 vagas abertas para moradores da região de Ribeirão Preto (SP). As matrículas estão abertas até 17 de fevereiro. (Veja lista de municípios abaixo)

Para participar, não é preciso ter conhecimento musical, nem instrumento. As aulas gratuitas são para crianças e jovens de seis a 18 anos.

Há aulas de canto e instrumentos como violino, violoncelo, violão, saxofone, piano, percussão, entre outros.

A matrícula pode ser feita no polo em que o aluno deseja estudar. É preciso estar acompanhado por um responsável legal e levar certidão de nascimento ou RG original e cópia, comprovante de matrícula escolar e declaração de frequência escolar, RG original e cópia do responsável, foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

Veja onde se inscrever em cada cidade:

Polo ACIF – Franca

Cursos: cavaco, coral, cordas agudas, cordas graves, grupo de referência, iniciação musical, madeiras, metais, oficina de projetos, percussão, teclado/piano, viola caipira, violão.

Telefone: (16) 3720-2633

E-mail: polo.acif-franca@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 20h30

Endereço: Avenida Doutor Hélio Palermo, 2770, Centro

Polo Barrinha

Cursos: percussão, teclado/piano, violão

Telefone: (16) 3943-1479

E-mail: polo.barrinha@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Nestor Martins Silva Filho, s/nº., Vila Recreio

Polo Batatais

Cursos: coral, cordas agudas, cordas graves, iniciação musical, madeiras, metais, percussão

Telefone: (16) 3761-3220

E-mail: polo.batatais@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, s/nº, Centro

Polo Bebedouro

Cursos: cordas agudas, cordas graves, madeiras, metais, percussão

E-mail: polo.bebedouro@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Júlio Briscese, 964, Residencial Pedro Maia

Polo Brodowski

Cursos: viola caipira e violão

Telefone: (16) 3664-6622

E-mail: polo.brodowski@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 14h às 18h

Endereço: Rua Miguel Sabino, s/nº, Conj. Hab. Silvestre Grande

Polo Cajuru

Cursos: coral, fundamentos da música, iniciação musical, viola caipira, violão

Telefone: (16) 3667-9938

E-mail: polo.cajuru@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30; e das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Sampaio Moreira, 420, Centro

Polo Cândido Rodrigues

Cursos: teclado/piano e violão

Telefone: (16) 3257-1274

E-mail: polo.candidorodrigues@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 13h15 às 17h15

Endereço: Rua Bahia, 12, Centro

Polo Cravinhos

Cursos: coral, fundamentos da música, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3951-7533

E-mail: polo.cravinhos@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 08h30 às 11h30; e das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Cesário Motta, 907, Centro

Polo Dumont

Cursos: coral, fundamentos da música, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3944-2358

E-mail: polo.dumont@santamarcelinacultura.org.br r

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua José Bruno Decare, 71, Centro

Polo Guará

Cursos: cavaco, coral, fundamentos da música, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3831-9879

E-mail: polo.guara@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 08h30 às 11h30; e das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Deputado João de Faria, 150, Centro

Polo Igarapava

Cursos: percussão e violão

Telefone: (16) 3172-1002

E-mail: polo.igarapava@santamarcelinacultura.org.br r

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Custódio Ribeiro Soares, 793, Jardim Bela Vista

Polo IORM-Guaíra

Cursos: coral, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (17) 3331-6132

E-mail: polo.guaira@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h

Endereço: Avenida José Rodrigues Cavenaghi, 1.355, Jardim Nádia

Polo IORM-Ipuã

Cursos: coral, iniciação musical, violão

Telefone: (16) 3832-3378

E-mail: polo.ipua@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua General Osório, 617, Centro

Polo IORM-Orlândia

Cursos: cordas agudas, cordas graves, madeiras, metais, percussão

Telefone: (16) 3726-5236

E-mail: polo.orlandia@santamarcelinacultura.org.br r

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h

Endereço: Avenida do Café, 605, Centro

Polo Itirapuã

Cursos: teclado/piano, violão

Telefone: (16) 99724-9878

E-mail: polo.itirapua@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua do Comércio, 4.952

Polo Ituverava

Cursos: percussão, teclado/piano, violão

Telefone: (16) 3839-8424

E-mail: polo.ituverava@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Praça Helvio Nunes Da Silva, 183, Centro

Polo Jaborandi

Cursos: percussão e violão

E-mail: polo.jaborandi@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Sete de Setembro, 438, Centro

Polo Jaboticabal

Cursos: coral, cordas agudas, cordas graves, fundamentos da música, iniciação musical, madeiras, metais, percussão, violão

Telefone: (16) 3202-9161

E-mail: polo.jaboticabal@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h; e das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Mizael de Campos, 202, Centro

Polo Lutheria Franca

Cursos: lutheria

Telefone: (16) 3722-4373

E-mail: polo.lutheriafranca@gurionline.com.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras (formato online)

Endereço: Rua Voluntários da Franca, 939, Centro

Polo Miguelópolis

Cursos: coral, fundamentos da música, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3835-6643

E-mail: polo.miguelopolis@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Avenida José do Espírito Santo, 175, Jardim Paulista

Polo Monte Alto

Cursos: coral, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3244-4069

E-mail: polo.montealto@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Avenida Quinze de Maio, s/nº, Centro — Monte Alto/SP

Polo Monte Azul Paulista

Cursos: cordas agudas, cordas graves, percussão, violão

Telefone: (17) 3361-9500

E-mail: polo.monteazulpaulista@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Praça Newton Prado, 90, Centro

Polo Morro Agudo

Cursos: coral, cordas agudas, cordas graves, iniciação musical

Telefone: (16) 3851-1455

E-mail: polo.morroagudo@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua das Rosas, 259, Jardim Marina

Polo Pitangueiras

Cursos: iniciação musical I e II, iniciação para adultos, sequencial – percussão I, violão I

E-mail: polo.pitangueiras@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Endereço: Centro de Lazer do Trabalhador — Rua Artur Mesquita, 66, Jardim Mesquita

Polo Regional Ribeirão Preto

Cursos: baixo elétrico, bateria, contrabaixo, coral, flauta transversal, fundamentos da música, guitarra elétrica, iniciação musical, madeiras, metais, percussão, teclado/piano, trompete, viola, violão, violino, violoncelo

Telefone: (16) 3625-4361

E-mail: polo.ribeiraopreto@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 8h às 11h; e das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Alvares Cabral, 322, Centro

Polo Santa Cruz da Esperança

Cursos: teclado/piano, violão

Telefone: (16) 3666-1114

E-mail: polo.santacruzdaesperanca@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Idalino Ivan, 344

Polo Santa Rosa de Viterbo

Cursos: percussão, viola caipira e violão

Telefone: (16) 3954-8867

E-mail: polo.santarosadeviterbo@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1000

Polo São Joaquim da Barra

Cursos: cavaco, coral, iniciação musical, percussão, violão

Telefone: (16) 3818-2067

E-mail: polo.saojoaquimdabarra@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 930, Alto da Bela Vista

Polo São Simão

Cursos: percussão, teclado/piano e violão

Telefone: (16) 3984-2511

E-mail: polo.saosimao@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Bandeira Vilela, 414, Centro

Polo Serrana

Cursos: percussão e violão

Telefone: (16) 3987-6071

E-mail: polo.serrana@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 339, Centro

Polo Sertãozinho

Cursos: coral

E-mail: polo.sertaozinho@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua João Borghetti, 480, São João

Polo Taquaritinga

Cursos: percussão e violão

E-mail: polo.taquaritinga@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Praça Dr. Horácio Ramalho,125, Centro

Polo Terra Roxa

Cursos: madeiras, metais, percussão

Telefone: (16) 3395-1100

E-mail: polo.terraroxa@santamarcelinacultura.org.br r

Funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Antônio Monaco, 300, Nabia Keidy Bonemer

Polo Viradouro

Cursos: percussão e violão

Telefone: (17) 3392-3305

E-mail: polo.viradouro@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 14h às 17h

Endereço: Praça Francisco Braga, 74, Centro

