Projeto itinerante de cinema leva sessões gratuitas para Saltinho nesta quarta-feira

Moradores poderão acompanhar exibições de curtas-metragens e um filme a partir das 19h na praça central da cidade; sessões contam ainda com distribuição de pipoca. Projeto CineSolar tem exibições gratuitas em Saltinho

Pedro Cerqueira/Divulgação

O projeto CineSolar apresenta sessões gratuitas de cinema nesta quarta-feira (1º) em Saltinho (SP). Os moradores poderão acompanhar exibições de curtas-metragens e um filme a partir das 19h na Praça Nossa Senhora de Fátima, no Centro da cidade.

O furgão do CineSolar é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e adapta toda a estrutura de um cinema para a praça: 110 cadeiras e banquetas, além da tela, som e projeção, tudo isso movido com um sistema de conversão de energia solar e armazenamento que garante 20 horas de autonomia e funcionamento.

As sessões contam ainda com distribuição de pipoca e o público pode visitar o furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

Programação em Saltinho

19h – 1ª sessão: curtas-metragens

20h – 2ª sessão: filme ‘Raya e o Último Dragão’

Local: Praça Nossa Senhora de Fátima – Centro – Saltinho/SP

Local em caso de chuva: Quadra Poliesportiva Mário Bernardino – Rua Fermiano Rodrigues da Silva, 151 – Centro

Sobre o projeto

O CineSolar, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1,8 mil sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal.

O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

Sinopses dos filmes exibidos em Saltinho

1ª sessão

‘De Onde Vêm os Dragões?’ (10 min) – O amor de uma mãe é testado pela força, exigências físicas e emocionais de uma criança recém-nascida. Quando um dragão desperta, um plano de apoio é necessário…

‘O Gigante’ (10 min): Um Gigante transporta no coração uma menina. O seu coração é uma janela imensa através da qual a menina descobre e decifra toda a realidade. De coisas assim é feito o “Crescer”. A partir de trajetos legados pelos pais, os filhos traçam as suas próprias rotas, com erros de interpretação, com desvios de perspectiva, mas que são seus e é com eles que têm de viajar. E um dia partem, levando a sacola, construindo o seu mundo sobre os mapas que um dia desenharam… levando no olhar o Sonho e principalmente Esperança.

‘Plantae’ (10 min) – Ao cortar uma grande árvore no interior da floresta, um madeireiro contempla uma inesperada reação da natureza. Uma reflexão sobre as consequências irreversíveis do desmatamento e da subjugação lamentável dos humanos aos demais seres da Terra.

‘O Véu de Amani’ (14min) – (com audiodescrição e libras) – Amani é uma garotinha que veio do Paquistão e agora mora no Brasil. Ao mudar de casa, a menina de origem muçulmana recebe um presente inesperado da sua nova amiga brasileira: um biquíni.

‘Lily’s Hair’ (14min) – (com audiodescrição, closed caption, libras) – Lily é uma garota negra que não gosta de seus cabelos. Com a ajuda de Caio, seu amigo cadeirante, tenta ter os cabelos do jeito que sempre sonhou.

2ª sessão

‘Raya e o Último Dragão’ (1h30) – Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

pappa2200