No Cinturão Citrícola, em SP e MG, quase 80% das propriedades são formadas por pequenos agricultores. Iniciativa de ONG financiada por indústrias de suco ensina boas práticas de cultivo. Veja como participar. Projeto leva apoio técnico gratuito para pequenos produtores de laranja; reveja reportagem

Em outubro de 2022, o Globo Rural exibiu uma reportagem sobre pequenos produtores de laranja que estão transformando as suas fazendas a partir de uma iniciativa de assistência técnica gratuita.

O projeto “Fruta Resiliente”, gerido pela ONG Solidaridad, é financiado por grandes indústrias de suco, com o intuito de manter esses agricultores na atividade (veja abaixo como participar).

A iniciativa ocorre no Cinturão Citrícola, em São Paulo e Minas Gerais. Quase 80% dos citricultores da região gerem pequenas propriedades.

Como participar

Para solicitar a visita gratuita de um engenheiro agrônomo do projeto, entre em contato por:

Telefone ou WhatsApp: (16) 99767-0161;

Site: http://www.citrosconecta.org/frutoresiliente.

Podem participar os agricultores que têm área menor que 100 hectares. Em troca, é preciso participar dos treinamentos e acompanhar os materiais desenvolvidos pela ONG.

Reveja reportagem completa no vídeo acima.

Vídeos mais assistidos do Globo

valipomponi