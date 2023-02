Projeto leva ciclismo a pessoas com deficiência visual em Ribeirão Preto: ‘Experiência extraordinária’

Bicicletas adaptadas têm dois assentos e permitem que crianças, jovens e adultos pedalem em sincronia com guias pelas ruas. Projeto leva ciclismo a pessoas com deficiência visual em Ribeirão Preto, SP

Um projeto da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto (Adevirp) tem integrado pessoas com essa condição à prática do ciclismo.

Por meio de bicicletas adaptadas que têm dois assentos, o aluno que perdeu parcial ou complemente a visão vai no banco de trás e pedala, em sincronia, com um guia pelas ruas da cidade.

Entre as crianças, jovens e adultos beneficiados pela iniciativa, há aqueles que já gostavam de pedalar e acabaram perdendo a visão. É o caso do jornalista aposentado Roberto Foster.

“É uma experiência de vida extraordinária e espetacular. Do tempo que eu pedalava, o pessoal falava muito do vento no rosto e do cheiro. Com a falta de visão, isso se transformou. Esse vento fica mais saudável, mais poético. Melhora a qualidade de vida e a percepção da vida em si”, garante o aposentado.

Para o jornalista aposentado Roberto Foster, pedalar é uma viagem física e psicológica em Ribeirão Preto, SP

Luciano Tolentino/EPTV

A iniciativa

O projeto, iniciado em 2014, tem um nome para lá de sugestivo: “Guias do pedal”. Em sua última edição, a iniciativa beneficiou 53 alunos, com idades que variam de 13 a 75 anos.

Durante o trajeto, além de ajudar na pedalada, o guia descreve as características do cenário, como carros, flores e pedestres. Ao todo, o passeio dura 50 minutos.

“Através do ciclismo, sentimos o ar batendo no rosto. No parque, ouvindo os pássaros e sentindo o cheiro da vegetação. É algo incrível”, afirma Marlene Taveira Cintra, fundadora e presidente da Adevirp.

Para a guia Marisa Belizário, compartilhar a sensação de pedalar com alguém que não tem essa acessibilidade é emocionante.

“É algo muito marcante e incrível. Eu uso a bicicleta como meio de transporte todos os dias. Essa experiência que tivemos é muito amor. Compartilhar as histórias, dar essa sensação de eles poderem pedalar”, conclui a guia.

Marisa Belizari atua como guia em projeto que integra deficientes visuais à prática do ciclismo em Ribeirão Preto, SP

Luciano Tolentino/EPTV

