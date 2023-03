Unidade móvel está na Escola Municipal Professor Domiciano Nogueira, nesta quinta (2) e sexta-feira (3). Cada consumidor poderá receber até quatro dispositivos de iluminação. Projeto ‘Nossa Energia’ oferece troca de lâmpadas para moradores inscritos na Tarifa Social, em Regente Feijó (SP)

O município de Regente Feijó (SP) recebe, a partir desta quinta-feira (2), o projeto “Nossa Energia”. A ação é realizada pela concessionária de energia elétrica Energisa Sul-Sudeste e a unidade móvel está estacionada na Escola Municipal Professor Domiciano Nogueira para realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED para os inscritos no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

O atendimento será das 8h às 17h, nesta quinta-feira, e na sexta-feira (3), das 8h às 15h. A concessionária informa que para receber as lâmpadas é preciso apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência (uma conta recente de energia). Cada família poderá receber até quatro lâmpadas novas.

Além da troca de luz, os adultos e crianças da cidade poderão visitar a unidade móvel e conhecer experimentos científicos, games e vídeos educativos do projeto.

Nesta sexta-feira (28), a partir das 18h, a população também poderá assistir a um espetáculo de teatro com o Palhaço Paçoca. Na sequência, será exibido o filme “Rio”. Todas as atrações são gratuitas, com classificação livre.

A concessionária orienta a população a levar um banco ou cadeira para se acomodar no local, visto que o evento será ao ar livre.

Serviço

A Escola Municipal Professor Domiciano Nogueira fica em frente à praça da Fonte, na Rua Teófilo Otonio, n° 320.

