projeto-oferece-aulas-gratuitas-de-ballet-em-porto-alegre

Inscrições terminam nesta sexta (10). As aulas são destinadas para estudantes de 4 a 9 anos.

Reprodução/TV Fronteira

O projeto “Ballet para Todos” está com as inscrições abertas até sexta (10) para estudantes de 4 a 9 anos, da Zona Leste de Porto Alegre, que queiram estudar balé gratuitamente. Ao todo são 40 vagas para nível iniciante. Interessados devem solicitar a inscrição pelo Whatsapp (51) 99172-7932 ou por e-mail: elizabethfernandes.rs@gmail.com.

As aulas começam no dia 1º de março, e serão realizadas às terças e quintas, das 9h30 às 14h, na Avenida Protásio Alves, 7248 – subsolo. As atividades serão coordenadas pelas professoras Elizabeth Santos e Manoela Santos.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de aulas de dança em diversos bairros da cidade de forma gratuita.

O projeto é realizado pelo Centro Municipal de Dança com o Ballet Elizabeth Santos e integra o projeto Dança Comunidade, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

