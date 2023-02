‘Mapa do Acolhimento’ é voltado para ajudar pessoas que não possuem condições financeiras para receber atendimento psicológico e jurídico. Projeto oferece rede de apoio para mulheres cis e trans vítimas de violência sexual

Um projeto oferece rede de apoio para mulheres cis e trans que são vítimas de violência sexual em todo o Brasil. O “Mapa do Acolhimento” foi criado em 2016 pela ONG Nossas.

A iniciativa é voltada para ajudar pessoas que não possuem condições financeiras para receber atendimento psicológico e jurídico.

Para se cadastrar é necessário atender determinados critérios. Veja:

Residir no Brasil

Maior de 18 anos

Ter sofrido ou sofrer violência

Estar em vulnerabilidade socioeconômica/ baixa renda

As interessadas devem preencher um formulário na internet. Após o envio do cadastro, a organização procura a profissional disponível mais próxima da região onde a solicitante reside e agenda um atendimento.

O Mapa do Acolhimento também mostra os endereços e horários de funcionamento dos serviços públicos disponíveis em cada cidade para atendimento de vítimas de violência sexual.

O projeto possui uma área para advogadas e psicólogas que desejam colaborar na iniciativa . É necessário ter registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP) ou na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para se tornar uma voluntária, basta preencher um formulário no site.

