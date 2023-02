Projeto oferece troca de lâmpadas para moradores inscritos na Tarifa Social, em Presidente Bernardes

Unidade móvel está na Praça da Bandeira, a partir desta segunda-feira (27) e seguirá até quarta-feira (1º). Cada consumidor poderá receber até quatro dispositivos de iluminação. Unidade móvel está estacionado na Praça da Bandeira, em Presidente Bernardes (SP)

A cidade de Presidente Bernardes (SP) recebe o projeto “Nossa Energia”, da Concessionária da Energia Sul-Sudeste, a partir desta segunda-feira (27). Uma unidade móvel estará estacionada na Praça da Bandeira e realizará troca de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas por lâmpadas novas de LED.

Apenas famílias inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) poderão participar da substituição, que terminará na próxima quarta-feira (1º).

Para os serviços de troca de lâmpadas, informações sobre tarifa social e canais digitais, o atendimento será realizado nesta segunda (27) e terça-feira (28), das 9h às 17h. Já na quarta-feira (1º), o serviço encerra às 15h.

De acordo com a concessionária, cada família poderá trocar até quatro lâmpadas. No local, além de entregar os itens de iluminação usados, é necessário apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência (uma conta recente de energia).

Além da troca de luz, os adultos e crianças da cidade poderão visitar a unidade móvel e conhecer experimentos científicos, games e vídeos educativos do projeto.

Nesta terça-feira (28), a partir das 18h, a população também poderá assistir a um espetáculo de teatro com o Palhaço Paçoca. Na sequência, ainda na praça, será exibido o filme “Rio”. Todas as atrações são gratuitas, com classificação livre.

A concessionária orienta a população a levar um banco ou cadeira para se acomodar no local, visto que o evento será ao ar livre.

A Praça da Bandeira fica na Rua Coronel Manoel Roberto Barbosa, nº 644.

