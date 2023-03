Projeto ‘Óleo do Bem’: Lins receberá 30 pontos de coleta; saiba como fazer a troca

Cada litro de óleo entregue para a campanha vale uma barra de sabão ecológico para uso na limpeza doméstica. Projeto “Óleo do Bem” tem início a partir de abril em Lins

Lins (SP) será a próxima cidade do interior de SP a aderir ao projeto “Óleo do Bem”. O acordo foi firmado nesta terça-feira (14). Ao todo, serão instalados 30 pontos de coleta para os moradores trocarem óleo de cozinha usado por barras de sabão ecológico.

O projeto é uma iniciativa socioambiental que disponibiliza ampla rede de pontos de entrega voluntária em escolas públicas e particulares, comércios e instituições sociais.

Para cada litro de óleo doado, o morador de Lins ganhará em troca uma barra de sabão ecológico para uso na limpeza doméstica.

A implantação dos pontos de entrega voluntária acontecerá no início do mês de abril em unidades do CRAS, CAPS, da Saúde da Família e outros estabelecimentos.

Atualmente, o projeto conta com 250 pontos de entrega voluntária em 11 cidades do interior do Estado de São Paulo e já reciclou 60,8 mil litros de óleo de cozinha usado.

Todo óleo recebido é transformado no sabão ecológico e em outros produtos, evitando o descarte incorreto e a poluição do solo, rios e demais fontes de água da cidade.

Para descartar o resíduo, basta deixar o óleo esfriar, guardar em garrafa pet e levar em um dos pontos de coleta. Os endereços dos pontos de coleta estão disponíveis no site.

Com promoção da TV TEM e do temmais.com, o Óleo do Bem conta com o patrocínio da Sabesp e apoio do Governo do Estado de São Paulo, CETESP e Prefeitura Municipal.

