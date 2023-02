Projeto para melhorias no aeroporto de Ariquemes, RO, está atrasado e entrega é adiada para março

Contrato, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, foi assinado no ano passado com a Infraero. Entenda a situação do aeroporto. Projeto de obras para melhorias no aeroporto de Ariquemes está atrasado

O projeto para fazer melhorias no aeroporto de Ariquemes (RO), que deveria ter sido concluído em janeiro, ainda não foi entregue. Esse planejamento está sendo executado porque a proposta da cidade é ter condições de voos comerciais, pois atualmente só recebe aeronaves de pequeno porte.

O contrato, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, foi assinado no ano passado com a Infraero, entidade que ficou responsável por elaborar o plano de reestruturação do aeroporto.

O convênio tem uma validade de 12 meses e as entregas das ampliações serão parciais, para serem então analisadas e aprovadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em parceria com a Secretaria de Aviação Civil.

Aeroporto de Ariquemes deverá passar por melhorias para receber voos domésticos

Reprodução/Rede Amazônica

Como o projeto não foi entregue em janeiro, a previsão agora é para março, prazo que ainda pode ser prorrogado.

À Rede Amazônica, o DER informou que ainda não recebeu nem a entrega parcial da primeira etapa do projeto, onde serão feitas melhorias de limpeza, sinalização vertical e horizontal da pista no Aeroclube de Ariquemes.

Só após esse primeira etapa de melhoria é que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai aprovar e enviar o projeto. A partir daí, o governo do estado de Rondônia abre a licitação e contrata empresas para a obra.

A reestruturação do aeroporto de Ariquemes vai contemplar a ampliação da pista de pouso, tanto no comprimento quanto na largura, e também a construção de um terminal de passageiros.

A expectativa é para o aeroporto receber aviões com capacidade de até 72 passageiros, no caso de ATRs-72.

Número de passageiros em voos domésticos cresce 20% em RO, mesmo com a alta nas tarifas

O funcionamento do aeroporto de Ariquemes é uma cobrança antiga da classe empresarial, que busca fomentar a economia local.

Na região do Vale do Jamari, quem precisa viajar de avião se desloca até Porto Velho ou Ji-Paraná, únicas cidades próximas com voos domésticos.

Pista do aeroporto de Ariquemes, que só recebe aviões pequenos

Reprodução/Rede Amazônica

Vittorio Rienzo