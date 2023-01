Projeto que distribui leite para famílias carentes realiza novos cadastros em Vilhena, RO

Cerca de 500 famílias podem realizar o cadastro. Famílias que se enquadram nos critérios devem procurar a secretaria com a documentação necessária. Projeto Nutri Vida em Vilhena

Reprodução/Prefeitura de Vilhena

Cerca de 500 famílias podem fazer o cadastro no Projeto ‘Nutri Vida’, que oferta diariamente leite para famílias de baixa renda no município. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Vilhena (RO).

De acordo com a prefeitura, as famílias que podem se inscrever devem:

Estar inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo;

Ter crianças de 0 a 6 anos de idade, idosos ou pessoas portadoras de deficiência;

Para participar, é necessário apresentar todos os documentos pessoais na sede da secretaria, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921.

Segundo a administração municipal, um recadastramento é feito a cada dois anos, em casos de mudança de endereço, falecimento ou nascimento, por isso, é necessário atualizar o cadastro.

O leite é distribuído pelo laticínio em nove pontos fixos da cidade, nos bairros: São José, União, Bela Vista, Cristo Rei, Setores 6, 8, 13 e 19 e também na Igreja Católica do Parque São Paulo.

valipomponi