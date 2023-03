projeto-‘sexta-na-pista’-realiza-quatro-shows-gratuitos-com-ritmos-variados,-em-presidente-prudente

Primeira apresentação será nesta sexta-feira (10) com a banda Crazy Legs, às 20h30. Banda Crazy Legs faz apresentação gratuita nesta sexta-feira (10), em Presidente Prudente (SP)

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) realiza o projeto “Sexta na Pista” com quatro shows gratuitos de diferentes bandas, que tocam ritmos como rockabilly, black music, ritmos latinos e discoteca. Todas as apresentações acontecem às 20h30, na Área de Convivência, e a classificação indicativa é de 16 anos.

Os ingressos são limitados a dois por pessoa e podem ser retirados a partir das 12h do dia de cada apresentação pelo site ou pessoalmente na Central de Relacionamento. Os menores de 16 anos devem estar acompanhados do responsável legal, com documentação oficial de ambos.

A primeira apresentação, nesta sexta-feira (10), será da banda Crazy Legs. O grupo paulistano, formado em 1996, é referência no rockabilly no Brasil e apresenta a mistura da música country com o rhythm and blues que resulta no rockabilly, gênero surgido no início da década de 1950.

Já no dia 17 de março, quem sobe ao palco é o Baile Black com Nelson Triunfo. No show, eles ensinam passinhos e é um convite a reviver os clássicos da música black dos anos 70, 80, 90 e 2000.

O grupo Vinil 78, composto por Denis Rogeh, Andréia Dolácio e Luciano e Marinho, é o responsável pela apresentação do dia 24 de março com os clássicos do flashback mundial dos anos 60 aos 90.

Por fim, no dia 31 de março, o grupo Azukar traz os ritmos latinos das décadas de 70, 80 e 90 para Presidente Prudente com arranjos envolventes da salsa, que garantem a diversão do público somados às coreografias simples e animadas.

Serviço

O Sesc Thermas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, n° 111, no Jardim das Rosas.

Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400.

Vittorio Ferla