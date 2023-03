Projeto social busca verba para montar equipes de vôlei feminino em São Carlos; veja como ajudar

AVS recebeu aprovação para captar recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e quer investir na formação de meninas com times sub-15 e sub-17. Projeto de São Carlos que oferece treinos de vôlei precisa de ajuda financeira

Criada há quase duas décadas com o objetivo de estimular a prática do voleibol feminino, a Associação de Voleibol São Carlos (AVS) retomou as atividades após um período sem atividades por causa da pandemia de Covid-19 e com uma meta para 2023: montar equipes sub-15 e sub-17 para disputar campeonatos.

A AVS conseguiu aprovação para captar recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e busca patrocínio para as equipes. Atualmente, o projeto acolhe cerca de 300 meninas e mulheres entre 8 e 53 anos, mas a meta é crescer mais, sobretudo nas categorias de base.(veja abaixo como ajudar).

Projeto AVS, que oferece aulas de vôlei em São Carlos, precisa de recursos para montar equipes

Com equipes adulta e master consolidadas e competitivas, o projeto iniciou, no ano passado, uma escolinha de vôlei, que já atende 250 meninas de 8 a 18 anos.

Um grupo sub-17 já foi formado e começa a participar de campeonatos, mas sem patrocínio não há como viajar e manter as meninas no período que passam fora da cidade, custear material e monitores.

A estudante Bruna Talhati, de 15 anos, é uma das participantes do projeto que, recentemente, passou em uma peneira e acredita que o trabalho da AVS a ajudou.

“Faz mais ou menos um ano que eu estou treinando aqui na AVS e lá, como era uma peneira de pessoas um pouquinho mais velhas, tinha que ter uma experiência, então acho que isso me ajudou a entrar”, afirmar.

A técnica de vôlei Sandra Mara Leão faz parte da AVS em São Carlos

Os treinos ocorrem em dois pontos da cidade, mas, de acordo com a treinadora Sandra Mara Leão, o ideal é ampliar para outros pontos da cidade para dar oportunidade a mais meninas. A meta é dobrar o número de meninas até o final do ano. Para conseguir atingir essas metas, a AVS precisa captar cerca de R$ 300 mil por ano.

“Agente não está pesando no voleibol e só tirar as meninas que tem talento para elas serem jogadoras de voleibol. Estamos pensando no mundo que a nós estamos vivendo, no momento que estamos atravessando pós- pandemia, da necessidade de trazer a menina que fica dentro de casa ou fica sozinha o dia inteiro, para a gente dar um norte e ajudar pai e mãe nessa educação”, afirmou a treinadora.

Para saber como ajudar a AVS, basta ligar para os números (16) 99641-1223 e (16) 99641-1223.

