Projeto ‘Social + Perto’ chega à localidade de Santa Cruz, em Campos, nesta terça

Moradores de Santa Cruz, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vão receber nesta terça-feira (21) o Projeto “Social + Perto”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS).

A população da localidade vai poder contar com serviços variados e importantes entre às 9h e 15h, na Escola Municipal Alva Doralice Ribeiro de Castro.

Entre os serviços oferecidos estão atualização e inclusão no Cadastro Único, aferição de pressão, teste de glicemia, atendimentos dos Cras e do Creas, informações sobre o Mãe Coruja, Bolsa Família e Cartão Goitacá, vacinação contra a Covid e gripe, entre outros atendimentos.

O “Social+Perto” está na 23ª edição, sendo a quarta deste ano. Ao todo, mais de 8 mil atendimentos já foram realizados pelo projeto, que é idealizado e organizado pela SMDHS e que leva diversos serviços importantes e essenciais para a população que vive em localidades, distritos e bairros mais distantes da região central da cidade.

Assim como em outras edições, o “Social + Perto” de Santa Cruz acontecerá com a parceria entre as Secretarias de Serviços Públicos, de Saúde e de Educação, Ciência e Tecnologia.

