Projeto une aulas de dança e carnaval em Ji-Paraná, RO; confira programação

Aulas vão acontecer nos dias 18 e 25 de fevereiro. Haverá aulas de Hit Dance, Aerohit e Funcional. O Projeto ‘Dança Vida Saudável’, em Ji-Paraná (RO), fará, nos dias 18 e 25 de fevereiro, aulões especiais de Carnaval. As aulas estão previstas para começar às 16h30, nos dois distritos do município.

Aulão de dança especial de Carnaval em Ji-Paraná

Reprodução/Prefeitura de Ji-Paraná

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), as atividades vão acontecer Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão) e no Centro Desportivo e de Lazer Walter Meira (Cedel-BNH), respectivamente.

As aulas de Hit Dance, Aerohit e Funcional serão ministradas por três instrutoras.

Vittorio Ferla