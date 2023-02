Projeto Verão 2023 começa nesta sexta-feira em Aracaju

Evento reúne shows, esportes, arte e cultura na Praia da Cinelândia, Orla Pôr do Sol e Orla da Atalaia. Marcelo Falcão

Divulgação/arquivo

O Projeto Verão 2023 começa nesta sexta-feira (10) em Aracaju. Shows com artistas como Falcão, Anavitória, Projota acontecem na Orla da Atalaia. Segundo a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), além das apresentações musicais, o público vai poder conferir oficinas, jogos, mostra de videoclipes, grafitagem e exibição de curtas.

Veja as alterações de trânsito na região

O evento terá uma Arena Criativa, com exposição de atividades artísticas e esportivas.

Confira a programação

Shows

10/02

20h: Héloa

21h30: Anavitória

23h: Biquini

0h30: Marcelo Falcão

02h: Reação

11/02

20h: Anne Carol

21h30: Projota

23h: Duda Beat

0h30: Melim

2h: Os Faranis

12/02

17h: Mestre Madruguinha

18h30: Maneva

20h: Tony Garrido

21h30: Dj Marraia

Jogos

10/02

Tenda Games

10h às 20h – Campeonatos de jogos eletrônicos

Tenda Multicultural

14h às 15h – Rádio Ajuplay

15h às 16h – Mostras de Videoclipes Ajuplay

16h às 17h30 – Batalha de Slam Blenda Santos

18h às 19h30 – Pôr do som: Show musical Samba das Pretas

19h30 às 21h – Grupo percussivo Burundanga

Feirinha Criativa de Aracaju

16h às 21h – 100 expositores de produtos criativos

Área Externa

16h – Oficina de Tecido acrobático e acrobacia de solo – Aldeia Circo

17h – Oficina de Lira acrobática e Perna de Pau – Cia. Tripulantes

18h – Oficina de Equilibrismo e mágica – Circo Rueda

19h – Oficina de Malabarismo e palhaçaria – Circo CIGARI

16h às 20h – Mostra de Live painting: Pintura de painéis de grafite | Colora Verão 08 artistas | Organização: Dext

Grafite ao vivo sendo executado em grandes estruturas de madeira durante toda a programação do evento com temáticas relacionadas à verão e sergipanidade.

11/02

Tenda Games

10h às 20h Campeonatos de jogos eletrônicos

Tenda Multicultural

09h às 10h30 – Oficina de danças da Cultura Popular – Milton Leite

10h30 às 12h – Oficina de percussão para Cultura Popular – Tontoy

12h às 13h – Mostras de Videoclipes Ajuplay

13h às 14h – Rádio Ajuplay

14h às 15h – CinemAju: Exibição de curtas sergipanos

– Talvez eu nunca tenha amado | 28 min – André Aragão

– Cinemas de Rua de Aracaju | 12 min – Juliana Vila Nova e Eudaldo Monção Jr.

– A Velha do Shopping? | 21 min – Gabriela Caldas

15h às 16h30 – Grupo percussivo – Batalá

16h30 às 18h30 – Batalha de MC’s – GladiadorXs do Mic

18h30 às 21h – Pôr do som – Sintonia Periférica

– Griot Nagô

– Pardal

– Dani DK

– Arauto

– NG

– REJA

– Negratcha

Feirinha Criativa de Aracaju

16h às 21h – 100 expositores de produtos criativos

Rolê Fotográfico

Professor Daniel – Escola Oficina de Artes Valdice Teles

Área Externa

16h – Oficina de Tecido acrobático e acrobacia de solo – Aldeia Circo

17h – Oficina de Lira acrobática e Perna de Pau – Cia. Tripulantes

18h – Oficina de Equilibrismo e mágica – Circo Rueda

19h – Oficina de Malabarismo e palhaçaria – Circo CIGARI

16h às 21h – Mostra de Live painting: Pintura de painéis de grafite | Colora Verão 08 artistas | Organização: Dext

12/02

Tenda Games

10h às 20h Campeonatos de jogos eletrônicos

Tenda Multicultural

9h às 10h30 Oficina de quadrilha junina: Xote, Xaxado e Baião – Eloi Filho

10h30 às 12h Oficina de edição para as redes sociais: Luan Allen

12h às 13h – Mostras de Videoclipes Ajuplay

13h às 14h – Rádio Ajuplay

14h às 15h – CinemAju: Exibição de curtas sergipanos

– La Guita | 20 min – Gabriel de Almeida Viana

– Fenemê Verde | 19 min – Josivaldo Oliveira Silva

– Tintiliano | 14 min – Marcel Andrade Magalhães

– Linhas do tempo | 15 min – Carol Mendonça

15h às 17h – Batalha de break – AraCAJUrbanus

Feirinha Criativa de Aracaju

16h às 21h – 100 expositores de produtos criativos

Programação esportiva

10/02

Local: Arena Beach (Praia da Cinelândia)

Horário: 7h às 17h

Vôlei de Praia

Beach Hand

Beach Tênis

Surf

Lutas

Futevôlei

Futmesa

Redinha

Beach Soccer

Local: Arena Criativa (Praia da Cinelândia)

Horário: 7h às 17h (Programação a cada hora)

Ginástica

Zumba

Dança

Aeróbica

Lutas

11/02

Local: Orla Pôr do Sol

Horário: 7h às 12h

Duatlo

Barcos (Ribeirinhos)

Stand Up

Jet Sky

Local: Arena Beach (Praia da Cinelândia)

Horário: 7h às 17h

Vôlei de Praia

Beach Hand

Beach Tênis

Surf

Lutas

Futevôlei

Futmesa

Redinha

Beach Soccer

Local: Arena Criativa (Praia da Cinelândia)

Horário: 7h às 17h (Programação a cada hora)

Ginástica

Zumba

Dança

Aeróbica

Lutas

Vito Califano