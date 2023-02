Projeto Verão altera trânsito na Zona Sul de Aracaju; confira

O operação segue até o início do dia 13 e será realizada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Trânsito é alterado da Orla da Atalaia

Leonardo Barreto/g1/Arquivo

O trânsito na Zona Sul de Aracaju será alterado em virtude do Projeto Verão 2023, que ocorre entre esta sexta-feira (10) e o domingo (12). O operação, que segue até o início da segunda (13), será realizada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Serão montados pontos de bloqueio em trechos da avenida Santos Dumont, na Orla de Atalaia, e também haverá monitoramento em pontos estratégicos da região.

Bloqueios

Na sexta-feira, a partir das 8h, o trânsito na avenida Santos Dumont, no sentido Norte (praias/Centro), da rotatória do antigo Hotel Parque dos Coqueiros até o posto do Corpo de Bombeiros, no início da Passarela do Caranguejo, ficará bloqueado. A circulação de veículos será liberada no início da manhã da segunda-feira. O trânsito será desviado nos três dias pela rua Clóvis Rollemberg.

O bloqueio da Santos Dumont, no sentido Sul (Centro/praias), nos três dias de evento, acontece das 16h às 5h, em toda a extensão da Passarela do Caranguejo. Os veículos serão desviados pela rua François Hoald, na Atalaia.

Transporte

Será montado um ponto de táxi entre as ruas Lions Club e François Hoald, atrás da Passarela do Caranguejo.

De transporte público, para chegar e retornar do evento, o terminal Zona Sul (Atalaia) irá funcionar normalmente até as 00h, retomando a operação às 4h, com as linhas de ônibus habituais do sistema.

Mudança de itinerário

Durante os três dias de evento, a linha 600 CP1 – Circular Praias 01, terá seu itinerário alterado: o ônibus sai do terminal Zona Sul (Atalaia) e segue pela rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorna, segue na avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, retorna, rodovia dos Náufragos, rua João Dias Moraes (Lot. Aruana) e avenida Inácio Barbosa.

