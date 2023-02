projetos-apoiados-pela-energisa-valorizam-a-cultura-sergipana

Alunos participam de aulas de música e luteria Filarmônica tem mais de 200 anos

A aluna Greici Kelly Brito, 26 anos, faz parte da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana, há 13 anos. Ela ingressou como aluna e hoje busca uma formação em Música. “É muito gratificante fazer parte tanto para mim como para outras pessoas. O conhecimento que é adquirido, o ambiente e o acolhimento para minha vida foi um abrir de portas para a arte. Hoje estou fazendo licenciatura em Música e sou muito grata”, conta.

A Sociedade Filarmônica tem mudado a vida de 380 jovens no Agreste Sergipano por meio da música. Os jovens têm aula de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce, piano e percussão. A instituição conta com o apoio da Energisa Sergipe desde 2020

“O nosso papel vai muito além do fornecimento de energia elétrica. É um dos nossos compromissos apoiar projetos culturais que preservem a identidade local. São projetos que têm mudado a vida de muitas crianças e jovens, formado profissionais e criando oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, afirma o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais.

Incentivar a produção cultural e a preservação da memória é um dos compromissos ESG (Ambiental, Social e Governança) do Grupo Energisa.

Além de realizar investimentos e distribuir energia nos 63 municípios onde atua, a Energisa em Sergipe apoia projetos culturais a Filarmônica Nossa Senhora da conceição, em Itabaiana, e a Orquestra Jovem de Sergipe, em Aracaju, com o objetivo de promover a valorização da cultura sergipana.

Orquestra Jovem

Em Aracaju, a Orquestra Jovem tem mudado a vida de 280 crianças e jovens do bairro Santa Maria e 17 de março por meio de aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão, flautas e teoria musical. Além de proporcionar formação em música clássica, o projeto conta também com um Programa Extracurricular de Incentivo à leitura e empréstimo de livros.

“Há oito anos o projeto Orquestra Jovem de Sergipe tem sido de fundamental importância para a as crianças e jovens dos Bairros Santa Maria e 17 de março porque efetivamente pratica a inclusão social através da cultura e da arte, com aulas gratuitas em diversos naipes. O projeto cumpre um papel extracurricular que, cientificamente comprovado, auxilia os alunos também em um melhor desenvolvimento escolar pelo fato de relacionar-se diretamente com as famílias dos nossos alunos e fortalece esse vínculo que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos”, ressalta o coordenador geral da Orquestra, Eder Getirana.

