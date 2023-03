Projetos de concessões e parcerias público-privadas da CPTM incluem linhas 11 e 12

Nesta terça-feira (28), o governador Tarcísio de Freitas participou de uma coletiva sobre 15 projetos de concessões e parcerias público-privadas, que estão em fase de avaliação.

Governo do estado avalia PPP para transporte público

As duas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que passam pela região do Alto Tietê, a 11-Coral e a 12-Safira, fazem parte dos projetos de Parceria Público-Privada (PPP) que estão em fase de avaliação pelo governo de São Paulo.

Nesta terça-feira (28), o governador Tarcísio de Freitas participou de uma coletiva sobre 15 projetos de concessões e parcerias público-privadas.

Somados, os investimentos para todos esses projetos podem alcançar o valor de R$ 180 bilhões. A partir de agora, serão elaborados estudos pra avaliar a viabilidade das concessões e PPPs. O governo também deve levantar modelos de negócio para a estruturação desses projetos.

valipomponi