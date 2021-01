prolungato-fino-a-gennaio-2022-il-concorso-surgital-“divine-experience”

Dando prova, ancora una

volta, di essere non solo un fornitore ma un vero e proprio partner per i

professionisti della cucina, considerando lo stop delle attività legate alla

ristorazione Surgital ha deciso di

prolungare di altri 12 mesi la

durata del concorso Divine Experience

partito lo scorso anno, prorogandone la scadenza

al 29 gennaio 2022.

Gli chef avranno così ancora

tempo per partecipare alla raccolta punti che offre premi esperienziali per

ricompensare la loro fiducia e fedeltà nello scegliere le oltre 30 referenze di Divine Creazioni, la linea top di gamma di

pasta fresca surgelata, con sfoglia preparata con uova di galline allevate a

terra.

I premi “divini” sono

suddivisi in sei categorie: Chef in Viaggio, con accessori di

valigeria Samsonite e Moleskine; Vita da

Chef, con zaini, borse, set da scrittura, orologi, borracce, profumi e

lampade firmati Montblanc, A.G. Spalding & Bros, Kartell, Swatch e Acqua di

Parma; HI-Chef, con proposte

tecnologiche come iPad Apple, TvLed full Hd Philips, casse Bose, videocamere

Wifi D-Link e assistenti vocal; Chef Pro,

con strumenti per una cucina d’avanguardia, come macchine per la cottura

sottovuoto, affumicatori, germogliatori, estrattori, frantoi per semi e noci,

essiccatori ecc.; Tailored Chef, con

coltelli, vestiario e pentole da personalizzare con il proprio nome; e Sì Chef, che offre esperienze come i corsi APCI (Associazione Professionale

Cuochi Italiani) sul Food Design o sull’ottimizzazione del menu, ma anche cene

da colleghi stellati.

Chi non lo avesse ancora fatto,

può iscriversi on line, compilando l’apposito modulo su http://www.divineexperience.it e iniziare ad accumulare i punti

elettronicamente (digitando il codice o scansionando il QR code) oppure in

versione cartacea, ricordando che l’adesione è riservata al mercato italiano.

Ogni cartone,

indipendentemente dal tipo di prodotto e dal suo costo, vale un punto.

Per informazioni: numero verde 800 990 924