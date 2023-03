Promotor de vendas de Campos é espancado durante briga antes de Flamengo x Vasco no RJ; VÍDEO

Imagens mostram que Ludvictor Wanbethoven, de 28 anos, que é vascaíno, já estava desacordado quando as agressões continuaram. Mãe dele diz que nem consegue descrever o que está sentindo diante de tudo. Ludvictor Wanbethoven é uma das vítimas que segue internada após confusão entre torcedores do Vasco e Flamengo

O promotor de vendas e torcedor vascaíno, Ludvictor Wanbethoven, de 28 anos, é uma das oito pessoas hospitalizadas após uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco neste domingo (5) nos arredores do Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Ludvictor está internado em um hospital particular do Rio. Segundo a mãe dele, Joezia Oliveira, a previsão é que ele tenha alta em três dias.

Por conta da briga, 8 pessoas foram hospitalizadas, sendo que uma morreu e outras duas, além de Ludvictor, ainda estavam internadas até o fim da manhã desta segunda-feira (6).

“Sofreu várias pancadas na cabeça, eles acharam que tinha matado ele e comemorado. A policia que levou ele pro hospital”, disse a mãe ao g1.

Um vídeo enviado pela mãe da vítima mostra o momento em que torcedores do Flamengo estão em volta de Ludvictor, que está deitado no chão, aparentemente inconsciente. É possível ouvir algumas pessoas gritando: “Matamos! Matamos”, “Vai morrer, vai morrer” e “Aqui é Jovem Fla”. Veja no vídeo abaixo.

Campista torcedor do Vasco é um dos feridos em briga antes do Flamengo x Vasco no RJ

Joezia diz que nem consegue descrever o que está sentindo diante de tudo.

“Hoje em dia estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão sem amor ao ser humano! Eles já saem pra se divertir, ir pro estádio com a intenção de matar. Quanto às autoridades, graças a Deus que a polícia chegou em tempo!”, disse a mãe.

Ludvictor foi para o jogo junto com outros torcedores que saíram de Campos em uma excursão. Joezia conta que ficou sabendo do ocorrido através das redes sociais. Vídeos mostram a confusão nos arredores do Maracanã.

Torcedores de Flamengo e Vasco brigam antes de partida no Maracanã

A mãe falou ao g1 que conversou com o filho na manhã desta segunda-feira (6). Disse que, apesar de tudo, ele está bem.

“Tá com a cabeça muito inchada, mas tá consciente. [Ele] Falou que fez alguns exames e que deve ficar mais uns 2,3 dias internado”, afirmou Joezia.

Joezia diz que por ser um jogo tão concorrido, como Vasco e Flamengo, que deveria ter mais policiamento na entrada estádio.

“Vendo esses vídeos eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por ele estar vivo porque poderia ter acontecido o pior”, diz.

Associação nega relação

A Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil (Anatorg) emitiu uma nota em que afirma não haver relação dos torcedores baleados com torcidas organizadas.

Na nota de repúdio, a Anatorg diz que enviou para as torcidas organizadas, parlamentares, Bepe, MP e ao governo do estado “todos os pontos de deslocamentos”. “Durante o percurso, até a chegada no entorno do estádio, não houve conflito”, destaca.

Ainda segundo a entidade:

“Na quinta-feira (2), houve a reunião de pré-jogo no Bepe, com 20 torcidas organizadas representadas, mas muito breve e protocolar, sem maiores orientações;

Os uniformes e carros da PM não têm as câmeras, para registro das ocorrências, como determina o STF.

Durante um longo período, não tivemos conflito entre as torcidas do Rio de Janeiro.

A torcida do Flamengo tem como rota de chegada ao Maracanã, a avenida Radial Oeste, e a do Vasco, a Quinta da Boa Vista. Por qual razão, não havia policiamento na passarela que separa as duas vias, permitindo assim, que houvesse o encontro dos torcedores?

Diversos artefatos, pedaços de pau foram apreendidos. Por que os supostos torcedores que os portavam, não foram detidos?

Não há relação dos torcedores baleados com torcidas organizadas.”

“A Anatorg segue defendendo a punição individual, no CPF do cidadão, que causar qualquer tipo de crime, de acordo com o código penal. Não se pode penalizar as instituições e demais torcedores que nada têm a ver com episódios de violência”, defendeu.

Motoboy internado

Montagem com fotos do Carlos Henrique Ferreira e de sua mãe, Cristine Carvalho

TV Globo/Reprodução

Um dos internados é o motoboy Carlos Henrique Silva Ferreira, de 34 anos. Segundo parentes, ele sofreu traumatismo craniano, estava com um coágulo no cérebro e precisou passar por uma cirurgia durante a madrugada. O estado dele, de acordo com a família, ainda inspira bastante cuidados.

Cristine Carvalho, mãe de Carlos Henrique, contou como ficou sabendo da confusão, na qual o filho ficou gravemente ferido.

“Através da minha comadre. Ela foi até minha residência levando um vídeo, postando a imagem dele, no caso. Ele no chão, inclusive, sem as roupas, sem os pertences dele, como documentos, chave da moto, levaram tudo. Inclusive, um vídeo bem agressivo, né? Então, ele chegou aqui. Com isso, nós viemos aqui para o Souza Aguiar, porque tivemos informação que ele se encontrava aqui. Ele não veio de ambulância, ele veio, no caso, no carro da polícia”, disse a mãe.

“É muito difícil até porque nós estamos assim aguardando uma notícia. Saber assim que um filho da gente se encontra numa situação dessas, numa ignorância. Banalizaram a vida do ser humano até chegar a esse ponto.”

A Polícia Militar informou que, além do reforço dado à equipe da UPP Mangueira, 600 policiais atuaram na região do estádio. Um homem foi encontrado na Avenida Pedro II, com ferimentos pelo corpo e foi socorrido pelos Bombeiros. Disse ainda que uma segunda vítima foi encontrada na Rua Almirante Baltazar e encaminhada ao Hospital Quinta D’Or.

A polícia disse ainda que um homem envolvido numa dessas brigas foi preso. Foram apreendidos cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diferentes pontos de São Cristóvão, Maracanã e Madureira.

Segundo a PM, “dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra torcedores na Rua São Januário, em São Cristóvão”. Equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram ao local e auxiliaram no socorro à vítima.

Já no início da noite de domingo, policiais do 6º BPM (Tijuca) foram verificar disparos de arma de fogo na Rua General Canabarro. No local, homens lançaram garrafas dizendo que um outro homem que estava em um carro teria efetuado os disparos. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito fugiu.

Objetos apreendidos pela polícia no jogo do Campeonato Carioca

Divulgação

