Promotoria abre investigação para apurar contratação milionária de empresa para transporte de alunos da zona rural de Palmas

Prefeitura publicou portaria com dispensa de licitação no dia 5 de fevereiro. MPE solicitou documentos e pediu justificativa sobre contratação emergencial que passa de R$ 19,9 milhões. Prefeitura contratou empresa de transporte por R$ 19,9 milhões

Um inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual (MPE) está investigando a dispensa de licitação para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural de Palmas, publicada no dia 5 de janeiro no Diário Oficial do Município. Na portaria, a Prefeitura contrata a Empresa de Transporte Vila Rica Ltda pelo no valor de R$ 19.953.385,20.

O documento foi publicado em um domingo, em edição extra do Diário. O extrato da contratação assinado entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e representantes da empresa saiu no mesmo dia, com a vigência de 180 dias. O transporte será para atender alunos matriculados no Ensino Infantil, Fundamental e servidores que moram na zona rural da capital.

O g1 pediu posicionamento sobre a investigação do MPE para a Prefeitura de Palmas e aguarda resposta.

Para o promotor Vinícius de Oliveira e Silva, a prefeitura usou artigo da Lei de Licitações que autoriza contratações sem licitação em casos de emergência ou de calamidade pública como justificativa para contratar a Empresa de Transporte Vila Rica Ltda. Entretanto, a possibilidade de falta de planejamento administrativo pode ter gerado uma ‘emergência fabricada’, segundo o inquérito.

Por isso, o promotor considerou, usando como base entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o possível ‘descuido’ não justifica uma contratação emergencial com a dispensa da licitação.

No inquérito, o promotor solicitou do Município cópias integrais de documentos que justificaram a contratação. Também pediu informações sobre o processo que embasou a abertura de licitação para o serviço de transporte escolar rural de Palmas.

Sem transporte

As aulas da rede municipal de Palmas começaram no dia 1º de fevereiro. Mas na primeira semana, pais do setor de chácaras da capital e outros bairros afastados do centro reclamaram que o transporte escolar não passou na região.

“São R$ 25, R$ 30 todo dia para ir para voltar. Não dou conta. Tem dia que eu ganho R$ 30, outro dia não ganho nem isso. E aí, vou fazer o que? O que vai comer?”, disse a manicure Nalmecy de Sousa, que tem dois filhos matriculados na rede e

Sobre a reclamação, a Semed informou que serviço de transporte escolar com 63 ônibus em operação começou na segunda-feira (6), um dia após a publicação do contrato com a empresa.

