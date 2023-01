Promotoria denuncia cinco pessoas por homicídio triplamente qualificado após corpo ser encontrado em mala

Quatro homens e uma mulher podem responder pela morte de Higor Pereira Gomes, de 20 anos, por associação criminosa e ocultação de cadáver. Crime aconteceu em novembro de 2022, em Araguaína. Corpo de homem foi colocado dentro de mala em Araguaína

Cinco pessoas suspeitas de matarem um jovem de 20 anos e esconderem corpo em mala foram denunciados à Justiça por homicídio triplamente qualificado e outros crimes. Quatro homens e uma mulher são apontados como autores do assassinato de Higor Pereira Gomes em Araguaína, no norte do estado. A causa seria a briga entre facções.

O crime aconteceu em no dia 20 de novembro de 2022. A vítima tinha pelo menos 14 marcas de perfurações causadas por faca, além de sinais de espancamento, segundo a Polícia Militar informou na época. O corpo do jovem estava dentro de uma mala, que havia sido abandonada em um terreno baldio no setor Araguaína Sul II.

O inquérito do caso apontou que, depois de sequestrarem e matarem Higor, os suspeitos o colocaram em uma mala e tentaram levá-la para a zona rural da cidade em uma moto. Mas eles se desequilibraram, a mala caiu, ficando abandonada no caminho.

O corpo tinha facadas no pescoço e costas, foi asfixiado com cordas e teve uma unha arrancada, conforme a denúncia. Quatro dos denunciados foram presos no dia 12 de dezembro pela Polícia Civil.

Os cinco suspeitos devem responder por homicídio triplamente qualificado, considerando o uso de tortura e outros atenuantes, ocultação de cadáver e organização criminosa. Dois dos suspeitos ainda poderão responder por furto qualificado, já que o celular da vítima foi levado na ação.

