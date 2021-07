Week end fuori? Ecco cosa dovete mettere nel freezer prima di partire: L’idea che può salvare voi e i vostri cari da bruttissime sorprese. Fatelo! Una moneta nel freezer può salvarvi la vita. Fatelo prima di partire. Ecco perché. Prima di partire per soggiorni più o meno lunghi durante le vacanze estive, mettere una moneta nel freezer di casa può essere molto utile. La ragione potrebbe sembrare sorprendente, ma è del tutto fondata.

Può capitare, infatti, che in nostra assenza possa esserci qualche interruzione di corrente; sarebbe bene sapere se effettivamente ce ne siano state e quanto siano durate, per due semplici motivi. Se la corrente salta, tutti i nostri elettrodomestici potrebbero anche aver subito danni, ma è bene sapere quanto tempo sia mancata nel caso in cui ci siano dei cibi conservati in freezer.

Se cibi come la carne si scongelano, potrebbero risultare molto nocivi quando vengono consumati. Un metodo molto semplice per capire se effettivamente i cibi si siano scongelati è quello di riempire un bicchiere di acqua e farlo ghiacciare, lasciando poi la moneta in superficie e riponendolo in freezer.

Se al nostro ritorno la moneta è ancora al suo posto, non ci sarà stata alcuna interruzione di corrente; se, viceversa, la moneta sarà lentamente ‘affondata’ all’interno del blocco di ghiaccio c’è il rischio concreto che gli alimenti possano essersi scongelati.

Questa idea è molto utile sopratutto durante i week end fuori porta. Se infatti per un viaggio più lungo si tende a scongelare tutto e a spegnere gli elettrodomestici, per brevi periodi fuori casa, spesso questa operazione non viene fatta, il che rende ancor più pericoloso un black out con relativo scongelamento dei prodotti.

Ti sono stati utili questi consigli? condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Pronti a partire? Ecco il trucco Salva vita da fare prima di chiudere casa. Mettete questo nel freezer proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.