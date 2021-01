Pronti per un weekend da incubo? Parliamo di un segno di Acqua. Qual è? Ecco le stelle del 23 gennaio di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, domani Venere sarà contraria ma questo non vuol dire che l’amore non ci sarà. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo di pausa, le cose si rimetteranno in moto, anche grazie a parenti e amici. Migliora anche la forma fisica.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 gennaio), il fine settimana promette bene. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che manchino certezze, ma non si esclude l’arrivo di novità, anche importanti. Tanta energia dal punto di vista fisico.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Pronti per un weekend da incubo? Parliamo di un segno di Acqua. Qual è? Ecco le stelle del 23 gennaio di Paolo Fox

GEMELLI

Cari Gemelli, domani Luna, Sole e Mercurio saranno favorevoli: una bella situazione astrologica che farà crescere la voglia di agire e fare progetti. Per quanto riguarda il lavoro, Giove aiuta. Qualcuno ha vissuto un cambiamento anche se le tensioni familiari sono sempre in agguato.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Cari Cancro, domani (sabato 23 gennaio 2021) evitate le polemiche inutili, buona la situazione sul lavoro anche se alcune scelte andrebbero posticipate. Pensate al vostro benessere: un po’ di relax non guasterebbe…Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Pronti per un weekend da incubo? Parliamo di un segno di Acqua. Qual è? Ecco le stelle del 23 gennaio di Paolo Fox

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in caso di discussioni, puntate sulla diplomazia. A livello lavorativo sarete stanchi: non sono in discussione le vostre doti ma qualcuno ha cercato di darvi delle colpe e voi non amate le ingiustizie…Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

VERGINE

Cari Vergine, domani (23 gennaio) vorrete vivere le relazioni a tutto tondo mostrando i vostri lati migliori. Per quanto riguarda il lavoro, godrete di una buona capacità comunicativa che vi permetterà di risolvere i problemi.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Pronti per un weekend da incubo?

BILANCIA

Cari Bilancia, domani avrete una bella energia e la Luna a favore favorirà speranze in più in amore. Anche i piccoli lavori necessiteranno di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cercate di non affaticarvi troppo.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta una bella situazione astrologiche per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è propizio: sta arrivando il momento di agire.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Pronti per un weekend da incubo? Parliamo di un segno di Acqua. Qual è? Ecco le stelle del 23 gennaio di Paolo Fox

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo fine settimana portate qualche lieve disagio. Per quanto riguarda il lavoro, se avete iniziato un nuovo progetto non è il momento di mollare. Siete in una fase di recupero già da qualche ora.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete molto nervosi: domani (sabato 23 gennaio 2021) attenti alle parole, potreste dire cose che in realtà non pensate! Per quanto riguarda il lavoro, si dovrà chiarire qualcosa che non va. Periodo pieno di impegni.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Pronti per un weekend da incubo?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 gennaio 2021), avete una bella energia e la Luna a favore fornirà speranze in più in amore. Anche i piccoli lavori nelle prossime ore necessiteranno di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cercate di non affaticarvi troppo!Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

PESCI

Cari Pesci, in questo fine settimana ci potrebbe essere qualche disagio. Per quanto riguarda il lavoro, se avete iniziato nuovi e importanti progetti, tenete duro. Finalmente state recuperando terreno.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

continua a leggere Piudonna.it

Oroscopo tratto da Tpi.it