Pronto Atendimento Adulto é transferido do Hospital Municipal para a UPA, em Ji-Paraná, RO

Hospital Municipal continua realizando atendimentos pediátricos e obstétricos. Mudança foi feita por causa de obras que acontecem no Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz. Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz em Ji-Paraná

Prefeitura de Ji-Paraná/Divulgação

Os atendimentos do Pronto-Socorro Adulto foram transferidos do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz para a UPA do 2º Distrito, em Ji-Paraná (RO) nesta semana. De acordo com a prefeitura, a mudança foi feita por causa de obras que estão sendo realizadas no hospital.

A unidade de saúde está passando por obras de ampliação e reforma da recepção e banheiros, além da instalação de novos condicionadores de ar. Ainda de conforme da prefeitura do Município, a ala de atendimentos do pronto-socorro adulto terá melhorias na estrutura e no mobiliário.

Enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados, o Pronto Atendimento Adulto funcionará na UPA do 2º Distrito. Não foi informado, no entanto, um prazo para o fim das obras.

Os atendimentos pediátricos e obstétricos continuam sendo realizados no Hospital Municipal, com entrada pela Avenida 22 de Novembro.

