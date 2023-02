Pronto Atendimento Infantil de Mogi vai mudar para o Hospital Municipal a partir da próxima segunda

A partir da próxima segunda (27), às 7h, todos os pacientes do Pró-Criança vão ser direcionados ao Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, no distrito de Brás Cubas. Hospital Municipal de Mogi passa a funcionar como pronto-atendimento infantil

Vinícius Silva/TV Diário

A partir da próxima segunda-feira (27), às 7h, todos os pacientes do Pró-Criança vão ser direcionados ao Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, no distrito de Brás Cubas. Já no dia 4 de março, deve ocorrer a inauguração do Vagalume Saúde Infantil.

Neste período, os pais ou responsáveis serão orientados pelos profissionais de saúde a procurarem o Hospital Municipal, que fica na Rua Guttermann, 577 e, em casos mais graves ou emergências, poderão contar com transferência pelo serviço de ambulância. O Pronto Atendimento Infantil funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, e atende crianças de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Outras opções para urgências e emergências são as UPAs Rodeio, Oropó e Jundiapeba.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo do Vagalume Saúde Infantil é ampliar e humanizar o serviço de pronto atendimento para crianças. Entre os principais avanços está o aumento da capacidade de atendimento, passando de 6,5 mil para até 11 mil consultas por mês. A estrutura também será ampliada com um total de seis consultórios (atualmente são quatro); 15 pontos de inalação (eram 10); três leitos de emergência (no antigo era um) e cerca de 100 lugares de espera.

A secretaria ainda informou que toda a equipe médica e de enfermagem será especializada em pediatria e o atendimento será com prioridade para casos de emergência, conforme classificação de risco realizada na chegada de cada paciente. Haverá ainda assistente social para acompanhamento e orientação dos casos necessários.

A nova unidade, de acordo com a secretaria, vai ter atendimento especializado em crianças com transtorno do espectro autista e portadores de necessidades especiais.

Assista a mais notícias

Mata