Pronto-socorro de Imbetiba, em Macaé, tem local de entrada alterado devido a obras

Obras começaram nesta quarta-feira (8) e têm previsão de serem concluídas em até três meses. A entrada por onde chegam os pacientes do pronto-socorro municipal de Imbetiba, em Macaé, no Norte Fluminense, foi alterada a partir desta quarta-feira (8) por causa do início de obras de reforma da unidade.

A previsão é que o trabalho dure até três meses. Nesse período, os pacientes deverão entrar pelo estacionamento do hospital, que fica na Rua Doutor Luiz Belegard.

Segundo a Prefeitura, a unidade de urgência e emergência atende, em média, 400 pacientes por dia e conta com 36 leitos, sendo seis de politrauma.

Com Laboratório de Análises Clínicas próprio, o pronto-socorro tem capacidade para realizar cerca de 2 mil exames diários, como os bioquímicos; EAS; diagnóstico para infarto, além de testes, como: Covid, arboviroses; gravidez, entre outros.

A unidade também conta com atendimento odontológico destinado a pacientes internados.

Vittorio Rienzo