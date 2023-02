Pronto-socorro do Jardim Rio Branco é entregue na Área Continental de São Vicente, SP

Nova unidade vai disponibilizar atendimento de pediatria e ortopedia 24h, entre outras especialidades. Pronto-socorro do Jardim Rio Branco é entregue na Área Continental de São Vicente

O novo Pronto-Socorro do Jardim Rio Branco foi inaugurado nesta sexta-feira (24) na Área Continental de São Vicente, no litoral de São Paulo. O local já começou a funcionar para atendimento da população.

O novo equipamento fica na Avenida Ulisses Guimarães, esquina com a Rua Gilberto Esteves Martins, na área central do bairro. O novo pronto-socorro deve atender os mais de 150 mil moradores da região.

A gestão da unidade será feita pela organização social Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. A cerimônia de entrega do local contou com a presença do prefeito Kayo Amado e da secretária de Saúde, Michelle Santos.

No Pronto Atendimento, o novo equipamento conta com recepção, sala de espera, guichês de atendimento, sanitários, sala de triagem, consultórios médicos, sala de assistente social, ouvidoria, coleta de exames, espaço de espera e de medicação e salas de inalação e curativos.

Um dos grandes diferenciais é que a nova unidade vai disponibilizar atendimento de pediatria e ortopedia 24h. Para a Pediatria, foram projetados consultórios específicos para as crianças, salas de medicação e de inalação e leitos de observação. Há também um local para o atendimento odontológico e setor com leitos de observação, além de posto de enfermagem.

O setor de Apoio Diagnóstico e Imagem tem salas de Raio-X, de controle, de laudo, eletrocardiograma, gesso e imobilização. Já o setor de Atendimento de Urgência e Emergência é dotado de área de desembarque de ambulâncias, higienização e sala de emergência.

