Proprietário de canil é preso por suspeita de maus-tratos contra mais de 100 cães em Farroupilha, diz polícia

A Brigada Militar (BM) deteve em flagrante, na tarde de sexta-feira (10), o proprietário de um canil no bairro Cruzeiro, em Farroupilha, na Serra, por maus-tratos contra os animais. Ele foi levado para uma delegacia de polícia e, então, para uma casa prisional.

No estabelecimento, que faz a reprodução de cães de raça, os policiais encontraram 118 animais.

De acordo com a Polícia Civil, havia cães presos em gaiolas pequenas e superlotadas, em um local com péssimas condições de higiene, sem ventilação e escuro. Também havia animais sem água e comida. Outros, estavam do lado de fora do canil, sem abrigo ou comida.

A Coordenadoria Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal da cidade afirma que já havia recebido denúncia sobre a situação no canil, no entanto, foi impedida de entrar no local pelos proprietários, razão pela qual a BM foi acionada.

Agora, o estabelecimento tem até segunda-feira (13) para melhorar as condições de acolhimento aos cães. A prefeitura prevê nova fiscalização do espaço para terça-feira (14). Os animais devem ser encaminhados para um local adequado.

Animais eram usados para reprodução e venda, segunda da polícia

